Форвард сборной Испании Альваро Мората продлит контракт с «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Нынешний контракт форварда истекает летом 2024 года, и подписывать новое соглашение 30-летний испанец до недавнего времени не собирался. Из-за этого «матрасники» хотели продать Морату нынешним летом.

Как сообщает Романо, ключевой стала личная беседа Мораты с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне – именно после нее форвард сборной Испании изменил решение относительно своего будущего.