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  4. Мората продлит контракт с Атлетико Мадрид
Испания
07 августа 2023, 20:37 |
124
0

Мората продлит контракт с Атлетико Мадрид

Диего Симеоне удалось переубедить форварда

07 августа 2023, 20:37 |
124
0
Мората продлит контракт с Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Форвард сборной Испании Альваро Мората продлит контракт с «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Нынешний контракт форварда истекает летом 2024 года, и подписывать новое соглашение 30-летний испанец до недавнего времени не собирался. Из-за этого «матрасники» хотели продать Морату нынешним летом.

Как сообщает Романо, ключевой стала личная беседа Мораты с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне – именно после нее форвард сборной Испании изменил решение относительно своего будущего.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Альваро Мората Фабрицио Романо продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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