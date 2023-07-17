Интер сделал Атлетико Мадрид предложение по Морате

«Интер» сделал предложение «Атлетико» Мадрид по поводу трансфера Альваро Мораты. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, «Интер» предложил 15 миллионов евро. «Атлетико» требует 20 миллионов. Кроме «Интера», над трансфером Мораты работают еще два клуба Серии А – «Рома» и «Милан».

Контракт Мораты с «Атлетико» Мадрид истекает через год. В «Интере» рассматривают Морату как замену Ромелу Лукаку. Также на эту роль рассматривается Фоларин Балоган из «Арсенала».