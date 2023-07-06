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Италия
06 июля 2023, 15:59 |
520
0

Мората близок к переходу в Милан

Форвард покинет «Атлетико» Мадрид

06 июля 2023, 15:59 |
520
0
Мората близок к переходу в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, сделка может быть закрыта в ближайшие дни на сумме в районе 20 миллионов евро. У Мораты также есть предложение из Саудовской Аравии, но оно не является для форварда сборной Испании приоритетным.

В прошлом сезоне на счету Мораты 15 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

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Альваро Мората Атлетико Мадрид Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Источник Cope
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