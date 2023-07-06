Форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, сделка может быть закрыта в ближайшие дни на сумме в районе 20 миллионов евро. У Мораты также есть предложение из Саудовской Аравии, но оно не является для форварда сборной Испании приоритетным.

В прошлом сезоне на счету Мораты 15 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.