Италия06 июля 2023, 15:59 |
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Мората близок к переходу в Милан
Форвард покинет «Атлетико» Мадрид
06 июля 2023, 15:59 |
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Форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, сделка может быть закрыта в ближайшие дни на сумме в районе 20 миллионов евро. У Мораты также есть предложение из Саудовской Аравии, но оно не является для форварда сборной Испании приоритетным.
В прошлом сезоне на счету Мораты 15 голов и 3 ассиста в 45 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.
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