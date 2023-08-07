ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала форварда сборной Италии

«Аталанта» официально сообщила о подписании форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуки Скамакки.

Условия сделки не называются. По информации СМИ, сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов.

С самим игроком подписан 5-летний контракт с зарплатой в 3,2 миллиона евро в год. В борьбе за Скамакку «Аталанта» опередила «Интер».

Скамакка выступал за «Вест Хэм» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 8 голов в 27 матчах во всех турнирах за английский клуб.