Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала форварда сборной Италии
Италия
07 августа 2023, 19:41 |
1068
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала форварда сборной Италии

Джанлука Скамакка вернулся в Серию А

07 августа 2023, 19:41 |
1068
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

«Аталанта» официально сообщила о подписании форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуки Скамакки.

Условия сделки не называются. По информации СМИ, сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов.

С самим игроком подписан 5-летний контракт с зарплатой в 3,2 миллиона евро в год. В борьбе за Скамакку «Аталанта» опередила «Интер».

Скамакка выступал за «Вест Хэм» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 8 голов в 27 матчах во всех турнирах за английский клуб.

По теме:
Болгарский клуб предложил 1 миллион евро за капитана Днепра-1
Источник: Ливерпуль предложил Саутгемптону £45 млн за 19-летнего игрока
Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону
Аталанта Джанлука Скамакка Вест Хэм трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник ФК Аталанта Бергамо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Футбол | 06 августа 2023, 22:29 7
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио

Украинский хавбек открыл счет на 50-й минуте игры за Трофей Коста Брава

Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 07 августа 2023, 14:17 70
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка

Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 07.08.2023, 15:19
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
Баскетбол | 07.08.2023, 15:41
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
Футбол | 07.08.2023, 14:42
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
05.08.2023, 18:56 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 31
Футбол
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
06.08.2023, 21:48 10
Футбол
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
05.08.2023, 20:59
Баскетбол
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
06.08.2023, 21:53 6
Футбол
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
05.08.2023, 16:44 24
Футбол
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
07.08.2023, 08:33 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем