Аталанта опередила Интер в борьбе за форварда сборной Италии

«Аталанта» согласовала условия трансфера форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуки Скамакки. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Вест Хэм» получит за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Трансфер уже фактически состоялся: условия личного контракта также согласованы.

В борьбе за Скамакку «Аталанте» удалось опередить «Интер», несмотря на то, что «нерадзурри» раньше начали работу над трансфером.