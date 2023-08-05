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  4. Аталанта опередила Интер в борьбе за форварда сборной Италии
Италия
05 августа 2023, 17:12 |
798
1

Аталанта опередила Интер в борьбе за форварда сборной Италии

Джанлука Скамакка покидает «Вест Хэм»

05 августа 2023, 17:12 |
798
1
Аталанта опередила Интер в борьбе за форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

«Аталанта» согласовала условия трансфера форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуки Скамакки. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Вест Хэм» получит за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Трансфер уже фактически состоялся: условия личного контракта также согласованы.

В борьбе за Скамакку «Аталанте» удалось опередить «Интер», несмотря на то, что «нерадзурри» раньше начали работу над трансфером.

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Джанлука Скамакка Аталанта Вест Хэм Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
где то десятку потерял вест хэм на этом трансфере
но зато теперь, продав ненужное, плюс деньги за Райса... можно прибарахлиться.
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