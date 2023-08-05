Италия05 августа 2023, 17:12 |
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Аталанта опередила Интер в борьбе за форварда сборной Италии
Джанлука Скамакка покидает «Вест Хэм»
05 августа 2023, 17:12 |
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«Аталанта» согласовала условия трансфера форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуки Скамакки. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Вест Хэм» получит за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Трансфер уже фактически состоялся: условия личного контракта также согласованы.
В борьбе за Скамакку «Аталанте» удалось опередить «Интер», несмотря на то, что «нерадзурри» раньше начали работу над трансфером.
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но зато теперь, продав ненужное, плюс деньги за Райса... можно прибарахлиться.