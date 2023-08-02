Италия02 августа 2023, 20:47 | Обновлено 02 августа 2023, 20:48
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Аталанта может перехватить у Интера Скамакку
Форвард «Вест Хэма» близок к возвращению в Италию
02 августа 2023, 20:47 | Обновлено 02 августа 2023, 20:48
249
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«Аталанта» вступила в борьбу с «Интером» за форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Об этом сообщает Goal Italia.
По их информации, «Аталанта» предложила «Вест Хэму» неназванную сумму денег и своего защитника Мериха Демирала. Английский клуб считает такое предложение более выгодным, но многое будет зависеть от желания самого игрока.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» дает за Скамакку 22 миллиона плюс 3 миллиона бонусов.
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