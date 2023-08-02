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Италия
02 августа 2023, 20:47 | Обновлено 02 августа 2023, 20:48
249
0

Аталанта может перехватить у Интера Скамакку

Форвард «Вест Хэма» близок к возвращению в Италию

02 августа 2023, 20:47 | Обновлено 02 августа 2023, 20:48
249
0
Аталанта может перехватить у Интера Скамакку
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Скамакка

«Аталанта» вступила в борьбу с «Интером» за форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Об этом сообщает Goal Italia.

По их информации, «Аталанта» предложила «Вест Хэму» неназванную сумму денег и своего защитника Мериха Демирала. Английский клуб считает такое предложение более выгодным, но многое будет зависеть от желания самого игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» дает за Скамакку 22 миллиона плюс 3 миллиона бонусов.

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Аталанта Вест Хэм Джанлука Скамакка Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Мерих Демирал
Источник Goal.com
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