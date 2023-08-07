Рома подпишет хавбека ПСЖ на этой неделе

«Рома» на этой неделе завершит подписание полузащитника «ПСЖ» Ренату Санчеша. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Речь идет о годичной аренде Санчеша. 25-летний португалец не нужен «ПСЖ», и хорошие отношения между руководством двух клубов заметно упрощают процесс переговоров. Год назад «Рома» арендовала у «ПСЖ» на год другого хавбека, Джорджиньо Вейналдума.

Ренату Санчеш перешел в «ПСЖ» год назад, однако стать ключевым игроком в португальском клубе не сумел. На его счету 2 гола в 27 матчах во всех турнирах.