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  4. Рома подпишет хавбека ПСЖ на этой неделе
Италия
07 августа 2023, 18:42 |
520
0

Рома подпишет хавбека ПСЖ на этой неделе

Ренату Санчеш продолжит карьеру в Италии

07 августа 2023, 18:42 |
520
0
Рома подпишет хавбека ПСЖ на этой неделе
ФК ПСЖ. Ренату Санчеш

«Рома» на этой неделе завершит подписание полузащитника «ПСЖ» Ренату Санчеша. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Речь идет о годичной аренде Санчеша. 25-летний португалец не нужен «ПСЖ», и хорошие отношения между руководством двух клубов заметно упрощают процесс переговоров. Год назад «Рома» арендовала у «ПСЖ» на год другого хавбека, Джорджиньо Вейналдума.

Ренату Санчеш перешел в «ПСЖ» год назад, однако стать ключевым игроком в португальском клубе не сумел. На его счету 2 гола в 27 матчах во всех турнирах.

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Рома Рим Ренату Санчеш ПСЖ аренда игрока
Источник La Gazzetta dello Sport
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