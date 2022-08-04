ПСЖ огласил о подписании Ренату Санчеша

«Пари Сен-Жермен» сообщил, что португальский хавбек Ренату Санчес подписал пятилетний контракт с парижанами. Сумма трансфера не сообщается.

24-летний футболист ранее играл за «Лилль» и был близок к переходу в «Милан», но чемпионы Франции перебили предложение итальянцев.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.

В 2016-м году Ренату признали лучшим молодым футболистом Европы (Golden Boy).