Франция04 августа 2022, 21:15 |
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ПСЖ огласил о подписании Ренату Санчеша
Португалец остается в чемпионате Франции
04 августа 2022, 21:15 |
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«Пари Сен-Жермен» сообщил, что португальский хавбек Ренату Санчес подписал пятилетний контракт с парижанами. Сумма трансфера не сообщается.
24-летний футболист ранее играл за «Лилль» и был близок к переходу в «Милан», но чемпионы Франции перебили предложение итальянцев.
В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.
В 2016-м году Ренату признали лучшим молодым футболистом Европы (Golden Boy).
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