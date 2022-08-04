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  4. ПСЖ огласил о подписании Ренату Санчеша
Франция
04 августа 2022, 21:15 |
535
0

ПСЖ огласил о подписании Ренату Санчеша

Португалец остается в чемпионате Франции

04 августа 2022, 21:15 |
535
0
ПСЖ огласил о подписании Ренату Санчеша
ФК ПСЖ. Ренату Санчес

«Пари Сен-Жермен» сообщил, что португальский хавбек Ренату Санчес подписал пятилетний контракт с парижанами. Сумма трансфера не сообщается.

24-летний футболист ранее играл за «Лилль» и был близок к переходу в «Милан», но чемпионы Франции перебили предложение итальянцев.

В сезоне 2021/22 Санчеш сыграл 30 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 ассистов.

В 2016-м году Ренату признали лучшим молодым футболистом Европы (Golden Boy).

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Источник ФК ПСЖ
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