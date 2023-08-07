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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я отклонил самое невероятное предложение в истории»
Италия
07 августа 2023, 18:17 |
2528
2

Жозе МОУРИНЬО: «Я отклонил самое невероятное предложение в истории»

Тренер «Ромы» мог оказаться в Китае

07 августа 2023, 18:17 |
2528
2
Жозе МОУРИНЬО: «Я отклонил самое невероятное предложение в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в интервью The Athletic признался, что у нынешним летом отклонил предложение из Саудовской Аравии от «Аль-Хиляля», а также признался, что несколько лет назад получал еще более щедрое предложение из Китая:

«Было ли у меня предложение из Саудовской Аравии? Да. Но, перед тем, как идти на встречу, я проинформировал клуб, что не собираюсь это предложение принимать.

В прошлом я отклонил самое невероятное предложение, которое когда-либо получал футбольный тренер. Это было когда Китай предложил мне работу в сборной и в клубе, за который выступали все игроки сборной. Это было незаурядное предложение. Из другой планеты.

Остаюсь ли я топ-тренером? Я настолько же хорош, как и всегда».

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Источник The Athletic
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The special one
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west-ukr5555
Таке враження, що Моуріньо і Блохін рідні брати. 
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