Жозе МОУРИНЬО: «Я отклонил самое невероятное предложение в истории»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в интервью The Athletic признался, что у нынешним летом отклонил предложение из Саудовской Аравии от «Аль-Хиляля», а также признался, что несколько лет назад получал еще более щедрое предложение из Китая:

«Было ли у меня предложение из Саудовской Аравии? Да. Но, перед тем, как идти на встречу, я проинформировал клуб, что не собираюсь это предложение принимать.

В прошлом я отклонил самое невероятное предложение, которое когда-либо получал футбольный тренер. Это было когда Китай предложил мне работу в сборной и в клубе, за который выступали все игроки сборной. Это было незаурядное предложение. Из другой планеты.

Остаюсь ли я топ-тренером? Я настолько же хорош, как и всегда».