Моуриньо отклонил предложение из Саудовской Аравии
Пригласить тренера «Ромы» пытался «Аль-Хиляль»
В начале июня клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение контракта для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Аль-Хиляль» предлагал 60-летнему португальцу зарплату в 30 миллионов евро в год. Моуриньо это предложение отклонил, он полностью сосредоточен на работе с «Ромой». После отказа Моуриньо «Аль-Хиляль» переключил свое внимание на тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Напомним, ранее Моуриньо был дисквалифицирован на 10 матчей Серии А из-за критики в адрес арбитра.
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