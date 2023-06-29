Моуриньо отклонил предложение из Саудовской Аравии

В начале июня клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение контракта для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Аль-Хиляль» предлагал 60-летнему португальцу зарплату в 30 миллионов евро в год. Моуриньо это предложение отклонил, он полностью сосредоточен на работе с «Ромой». После отказа Моуриньо «Аль-Хиляль» переключил свое внимание на тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, ранее Моуриньо был дисквалифицирован на 10 матчей Серии А из-за критики в адрес арбитра.