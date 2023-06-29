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  4. Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Италия
29 июня 2023, 01:00 | Обновлено 29 июня 2023, 01:15
126
0

Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?

Ранее УЕФА дисквалифицировал наставника «Ромы» на 4 матча в еврокубках

29 июня 2023, 01:00 | Обновлено 29 июня 2023, 01:15
126
0
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои высказывания.

После матча «Ромы» против «Монцы» (1:1) Жозе Моуриньо раскритиковал судейство Даниэле Киффи:

«Трудно играть под судейством худшего арбитра, которого я встречал в своей карьере. А видел я многих».

Португальцу придётся заплатить штраф в размере €50 тысяч, на столько же оштрафован и клуб «Рома».

Ранее УЕФА дисквалифицировал Моуриньо на 4 матча в еврокубках за оскорбления Энтони Тейлора, арбитра финала Лиги Европы проти «Севильи».

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Жозе Моуриньо дисквалификация Серия A чемпионат Италии по футболу судейство Даниэле Киффи Монца
Источник La Gazzetta dello Sport
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