Каролин ВОЗНЯЦКИ: «К US Open я буду на пике своей формы»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки рассказала о своем возвращении на корт.

«С точки зрения тенниса, я чувствую, что у меня все получается на тренировках, и все будет хорошо, когда я выйду на корт. Так что я не напрягаюсь. Я не волнуюсь. Просто нужно проводить все больше и больше матчей, и чем больше я буду играть, тем лучше я буду выступать. Я надеюсь, что к US Open я буду на пике своей формы.

Когда ты не был в туре и не играл ни одного матча так долго, не важно, сколько ты тренируешься, сколько тренировочных сетов ты провел, ты никогда не сможешь повторить игру на корте», – сказала Возняцки.

Во вторник Возняцки проведет свой первый матч за более чем три года, встретившись в первом круге турнира в Монреале с австралийкой Кимберли Биррелл.

US Open 2023 состоится с 28 августа по 10 сентября.