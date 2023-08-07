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Италия
07 августа 2023, 17:43 | Обновлено 07 августа 2023, 18:13
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бразильского защитника

Натан покинул «Ред Булл Брагантино»

07 августа 2023, 17:43 | Обновлено 07 августа 2023, 18:13
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бразильского защитника
ФК Наполи. Натан

«Наполи» официально сообщил о подписании 22-летнего бразильца Натана, который выступает на позициях центрального и левого защитника.

По информации СМИ, предыдущий клуб Натана, бразильский «Ред Булл Брагантино», получит от чемпионов Италии за своего игрока 10 миллионов евро. Контракт Натана с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года, зарплата, как сообщает Джанлука Ди Марцио, составит 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, нынешним летом «Наполи» продал в «Баварию» ключевого центрального защитника Ким Мин Джэ за 50 миллионов евро.

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Источник ФК Наполи
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