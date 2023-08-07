ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бразильского защитника
Натан покинул «Ред Булл Брагантино»
«Наполи» официально сообщил о подписании 22-летнего бразильца Натана, который выступает на позициях центрального и левого защитника.
По информации СМИ, предыдущий клуб Натана, бразильский «Ред Булл Брагантино», получит от чемпионов Италии за своего игрока 10 миллионов евро. Контракт Натана с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года, зарплата, как сообщает Джанлука Ди Марцио, составит 1,1 миллиона евро в год.
Напомним, нынешним летом «Наполи» продал в «Баварию» ключевого центрального защитника Ким Мин Джэ за 50 миллионов евро.
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