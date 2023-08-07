Определилась победительница многострадального турнира в Праге

Состоялись филальные матчи на хардовом турнире WTA 250 в Праге, которые были перенесены с выходных из-за непрекращающихся дождей.

Сначала Жаклин Кристиан и Нао Хибино доиграли свой полуфинал, он остановлен при счете 5:2 в пользу японки в третьем сете. Хибино выиграла со счетом 6:4, 7:6(2), 6:3.

В матче за титул японка сразилась с чешкой Линдой Носковой и уверенно ее переиграла в двух партиях. Эта победа позволит Хибино вернутся в первую сотню мирового рейтинга, это третий титул японки на уровне WTA.

Прага. Финал

Нао Хибино (Япония) – Линда Носкова (Чехия) – 6:4, 6:1