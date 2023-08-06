Турнир WTA в Праге не успели доиграть за неделю

Турнир категории WTA 250 в Праге не был доигран вовремя. Организаторы соревнований перенесли два матча на понедельник из-за дождя.

Пока что план такой: сначала Жаклин Кристиан и Нао Хибино доиграют второй полуфинал, он остановлен при счете 5:2 в пользу Хибино в третьем сете. После этого победительница в финале встретится с Линдой Носковой.

Отметим, что синоптики обещают на завтра в Праге сильные дожди в первой половине дня и небольшие осадки во второй.

На турнире в Праге Катерина Байндл дошла до 1/4 финала.