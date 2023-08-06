WTA06 августа 2023, 21:31 |
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Турнир WTA в Праге не успели доиграть за неделю
Два матча перенесли на понедельник из-за дождя
06 августа 2023, 21:31 |
487
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Турнир категории WTA 250 в Праге не был доигран вовремя. Организаторы соревнований перенесли два матча на понедельник из-за дождя.
Пока что план такой: сначала Жаклин Кристиан и Нао Хибино доиграют второй полуфинал, он остановлен при счете 5:2 в пользу Хибино в третьем сете. После этого победительница в финале встретится с Линдой Носковой.
Отметим, что синоптики обещают на завтра в Праге сильные дожди в первой половине дня и небольшие осадки во второй.
На турнире в Праге Катерина Байндл дошла до 1/4 финала.
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