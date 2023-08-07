Кейна не будет. Бавария начала работать над альтернативным вариантом
Теперь чемпионы Германии попытаются подписать Душана Влаховича
«Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» по трансферу Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Ранее сообщалось о том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви просто проигнорировал предложение «Баварии», несмотря на дедлайн от мюнхенского клуба.
Чемпионы Германии больше собираются повышать свое предложение по Кейну, и уже начали работать над альтернативными вариантами усиления атаки. По информации итальянских СМИ, речь идет о Душане Влаховиче из «Ювентуса».
«Бавария» готова включить в сделку двух своих игроков – хавбеков Леона Горецку и Райана Гравенберха.
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