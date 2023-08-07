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Германия
07 августа 2023, 17:04 | Обновлено 07 августа 2023, 17:32
997
1

Кейна не будет. Бавария начала работать над альтернативным вариантом

Теперь чемпионы Германии попытаются подписать Душана Влаховича

07 августа 2023, 17:04 | Обновлено 07 августа 2023, 17:32
997
1
Кейна не будет. Бавария начала работать над альтернативным вариантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

«Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» по трансферу Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось о том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви просто проигнорировал предложение «Баварии», несмотря на дедлайн от мюнхенского клуба.

Чемпионы Германии больше собираются повышать свое предложение по Кейну, и уже начали работать над альтернативными вариантами усиления атаки. По информации итальянских СМИ, речь идет о Душане Влаховиче из «Ювентуса».

«Бавария» готова включить в сделку двух своих игроков – хавбеков Леона Горецку и Райана Гравенберха.

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Тоттенхэм Душан Влахович Гарри Кейн Ювентус Бавария трансферы
Источник Tuttosport
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Комментарии 1
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pol-55
Головне щоб Гаррі не підписав контракт з Лисим,в наступному сезоні піде в клуб в який схоче,ну при умові що в цьому вікні кудись не перейде.
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