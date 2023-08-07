Кейна не будет. Бавария начала работать над альтернативным вариантом

«Тоттенхэм» отклонил последнее предложение «Баварии» по трансферу Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Ранее сообщалось о том, что президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви просто проигнорировал предложение «Баварии», несмотря на дедлайн от мюнхенского клуба.

Чемпионы Германии больше собираются повышать свое предложение по Кейну, и уже начали работать над альтернативными вариантами усиления атаки. По информации итальянских СМИ, речь идет о Душане Влаховиче из «Ювентуса».

«Бавария» готова включить в сделку двух своих игроков – хавбеков Леона Горецку и Райана Гравенберха.