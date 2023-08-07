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  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 14:42 |
867
0

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»

Первый вице-президент УАФ – о просьбе отстранить представителей рф от работы в УЕФА

07 августа 2023, 14:42 |
867
0
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами»
УАФ. Алексей Михайличенко

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал факт направленного от Украинской ассоциации футбола заявления в УЕФА с просьбой отстранить представителей рф от работы в административных органах европейской футбольной организации.

- Мы очень обеспокоены ситуацией и в своем письме отмечаем, что это недопустимо. Я также вхожу в Комитет национальных сборных УЕФА и не понимаю, как можно сотрудничать с россиянами или даже находиться с ними в одном помещении. На последнем конгрессе, который проходил в Португалии, я видел отношение почти всех участников к российской делегации. Не было никаких поздравлений – они были как будто отделены от всего футбольного мира.

Мы очень благодарны ФИФА и УЕФА, которые дали достойную оценку российским террористам и исключили их из международных соревнований. Но каждым своим шагом, каждым своим действием мы должны показывать, что россии не место в цивилизованном мире.

Например, я горжусь тем, что сделала Ольга Харлан. Она для меня не только чемпионка мира (світу – прим.), но и чемпионка мира (миру – прим.). Никакие чемпионские медали, никакие призовые не стоят дороже, чем честь, совесть и мир.

Со своей стороны мы в УАФ провели свой исполком и видим, что в украинском футболе снова есть интрига, есть первенство страны. На международной же арене мы будем всем доказывать, что присутствие россиян недопустимо.

- По вашему мнению, почему несмотря на то, что продолжается война, фиксируются преступления россии, ее граждан назначают в такие организации? Здесь имеются политические или финансовые причины?
- Да, есть и политические, и в какой-то степени финансовые причины, потому что россия пытается использовать рычаги и на линии фронта, и в искусстве, и в спорте. Для того, чтобы пробиться в мир, они используют весь свой арсенал.

Мы понимаем, что футбол – это игра миллионов, самая первая в мире, и для них это очень важно. Но подчеркиваю еще раз – наша позиция останется такой, которую мы держим с первых дней войны. Надеюсь, все помнят и карту Украины, и логотип «Слава Украине!» на футболках национальной сборной. Мы всегда будем доказывать свою правоту и бороться за то, чтобы россия отошла от футбола как можно дальше.

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Алексей Михайличенко российско-украинская война УЕФА Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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