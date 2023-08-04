Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию о присутствии в органах европейского футбольного союза представителей страны-агрессора.

УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян. И это в то время, когда жестокие военные преступления по вине агрессоров совершаются в Украине каждый день.

В письме УАФ говорится: «Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей россии, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористической страны от своих обязанностей в УЕФА».

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УАФ обратилась в УЕФА. Отстранить представителей стран-агрессоров