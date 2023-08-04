Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ обратилась в УЕФА. Отстранить представителей стран-агрессоров
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 00:47 | Обновлено 04 августа 2023, 00:57
227
0

УАФ обратилась в УЕФА. Отстранить представителей стран-агрессоров

На 4-летний период работы в УЕФА были избраны 15 представителей рф

04 августа 2023, 00:47 | Обновлено 04 августа 2023, 00:57
227
0
УАФ обратилась в УЕФА. Отстранить представителей стран-агрессоров
УАФ

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит рассмотреть ситуацию о присутствии в органах европейского футбольного союза представителей страны-агрессора.

УАФ обращает внимание на то, что на должности в административных органах УЕФА (комитетах, органах и панелях) на период с 2023 по 2027 год были избраны и переизбраны 15 россиян. И это в то время, когда жестокие военные преступления по вине агрессоров совершаются в Украине каждый день.

В письме УАФ говорится: «Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА по урегулированию привлечения к европейскому футболу представителей россии, просим вас внимательно рассмотреть ситуацию и проработать возможность отстранить представителей террористической страны от своих обязанностей в УЕФА».

УАФ обратилась в УЕФА. Отстранить представителей стран-агрессоров

По теме:
Руслан РОМАЩЕНКО: «Был в Харькове, когда эти п…сы зашли в город»
Под Бахмутом погиб 21-летний украинский хоккеист
Сабо жестко раскритиковал Европу и США за недостаточную поддержку Украины
Украинская ассоциация футбола УЕФА дисквалификация россии российско-украинская война
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Футбол | 03 августа 2023, 19:10 22
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером

Голкипер остался в запасе на матч с «Вересом»

Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»
Футбол | 04 августа 2023, 00:29 0
Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»
Сегей ЧУЙЧЕНКО: «Дила наказала Ворсклу за пассивность»

Полтавская команда проиграла в Грузии и попрощалась с еврокубками

Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Футбол | 03.08.2023, 11:19
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Теннис | 03.08.2023, 22:20
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Футбол | 03.08.2023, 12:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало в аренду Заре еще троих футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
02.08.2023, 18:41 43
Футбол
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
Афинская ничья Днепра-1, будущее Довбика и Лунина, аванс для Мудрика
02.08.2023, 09:00 1
Другие виды
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
03.08.2023, 12:13 6
Футбол
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
03.08.2023, 08:18 7
Теннис
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
02.08.2023, 22:43 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем