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  4. Агент Сикана: «У Даниила есть еще целый год, чтобы договориться с Шахтером»
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 14:25 |
358
0

Агент Сикана: «У Даниила есть еще целый год, чтобы договориться с Шахтером»

Александр Яковенко опроверг слухи о том, что игрок не хочет продлевать контракт с клубом

07 августа 2023, 14:25 |
358
0
Агент Сикана: «У Даниила есть еще целый год, чтобы договориться с Шахтером»
ФК Шахтер. Даниил Сикан (справа)

Представитель агентства GG11 Александр Яковенко прокомментировал информацию, что их клиент Даниил Сикан не хочет продлевать контракт с «Шахтером».

– Трудно комментировать фантазии журналистов.

– Действительно ли у Даниила заканчивается контракт летом 2024 года?
– Да, это действительно правда. Конечно, что «Шахтер» желает продлить контракт с игроком. Идет рабочий переговорный процесс. На самом деле времени еще до сих пор много. Как у Даниила, так и у «Шахтера».

Есть еще целый год, чтобы договориться. Никто никуда не спешит, идет полностью цивилизованный диалог без всякого давления, – сказал Яковенко.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел два матча и голов не забивал. В минувшем чемпионате у Даниила в УПЛ было 10 результативных ударов.

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