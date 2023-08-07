Агент Сикана: «У Даниила есть еще целый год, чтобы договориться с Шахтером»

Представитель агентства GG11 Александр Яковенко прокомментировал информацию, что их клиент Даниил Сикан не хочет продлевать контракт с «Шахтером».

– Трудно комментировать фантазии журналистов.

– Действительно ли у Даниила заканчивается контракт летом 2024 года?

– Да, это действительно правда. Конечно, что «Шахтер» желает продлить контракт с игроком. Идет рабочий переговорный процесс. На самом деле времени еще до сих пор много. Как у Даниила, так и у «Шахтера».

Есть еще целый год, чтобы договориться. Никто никуда не спешит, идет полностью цивилизованный диалог без всякого давления, – сказал Яковенко.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел два матча и голов не забивал. В минувшем чемпионате у Даниила в УПЛ было 10 результативных ударов.