Агент Сикана: «У Даниила есть еще целый год, чтобы договориться с Шахтером»
Александр Яковенко опроверг слухи о том, что игрок не хочет продлевать контракт с клубом
Представитель агентства GG11 Александр Яковенко прокомментировал информацию, что их клиент Даниил Сикан не хочет продлевать контракт с «Шахтером».
– Трудно комментировать фантазии журналистов.
– Действительно ли у Даниила заканчивается контракт летом 2024 года?
– Да, это действительно правда. Конечно, что «Шахтер» желает продлить контракт с игроком. Идет рабочий переговорный процесс. На самом деле времени еще до сих пор много. Как у Даниила, так и у «Шахтера».
Есть еще целый год, чтобы договориться. Никто никуда не спешит, идет полностью цивилизованный диалог без всякого давления, – сказал Яковенко.
В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел два матча и голов не забивал. В минувшем чемпионате у Даниила в УПЛ было 10 результативных ударов.
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