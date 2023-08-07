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  4. Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-4, рекорды Эванса и Грикспора
ATP
07 августа 2023, 13:44 |
294
0

Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-4, рекорды Эванса и Грикспора

Доминик Тим – снова в топ-100

07 августа 2023, 13:44 |
294
0
Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-4, рекорды Эванса и Грикспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур и Стефанос Циципас

На прошлой неделе мужчины сыграли турнир ATP 500 в Вашингтоне и два турнира ATP 250 в Кицбюэле и в Лос-Кабосе.

На соревнованиях в США победил британец Дэн Эванс. Он поднялся на 21 строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Таллон Грикспор также показал лучший результат в мировой классификации – 26 позиция.

На грунте в Австрии лучшим был аргентинец Себастьян Баэс, он вернулся в первую полусотню (42). Финалист Доминик Тим – снова в топ-100.

На соревнованиях в Мексике титул достался Стефаносу Циципасу. Грек обошел Каспера Рууда и снова находится в топ-4.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинских теннисистов, то наши лучшие представители в рейтинге немного потеряли, но не существенно для их позиций. Неплохо добавил георгий Кравченко, у остальных изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас также вернулся в четверку лучших, обойдя Рублева. У остальных без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Дэн Эванс Таллон Грикспор Себастьян Баэс Доминик Тим Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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