Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-4, рекорды Эванса и Грикспора

На прошлой неделе мужчины сыграли турнир ATP 500 в Вашингтоне и два турнира ATP 250 в Кицбюэле и в Лос-Кабосе.

На соревнованиях в США победил британец Дэн Эванс. Он поднялся на 21 строчку мирового рейтинга, обновив личное достижение. Финалист Таллон Грикспор также показал лучший результат в мировой классификации – 26 позиция.

На грунте в Австрии лучшим был аргентинец Себастьян Баэс, он вернулся в первую полусотню (42). Финалист Доминик Тим – снова в топ-100.

На соревнованиях в Мексике титул достался Стефаносу Циципасу. Грек обошел Каспера Рууда и снова находится в топ-4.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинских теннисистов, то наши лучшие представители в рейтинге немного потеряли, но не существенно для их позиций. Неплохо добавил георгий Кравченко, у остальных изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Циципас также вернулся в четверку лучших, обойдя Рублева. У остальных без изменений.

Чемпионская гонка ATP