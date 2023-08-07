Скандалы в матчах грандов, разгромы от ЛНЗ и Руха, крах Зари и Ворсклы

«Шахтер» неожиданно потерял очки в поединке с «Вересом». «Динамо» второй матч подряд забивает четыре мяча, но с явными проблемами в своих защитных порядках. Первую победу в УПЛ – и сразу крупную – одержал ЛНЗ, забивший три «сухие» мяча «Минаю». Второе подряд поражение «Зари» – в этот раз уступили «Кривбассу». В стане лидеров – «Александрия», минимально обыгравшая «Металлист-1925», и неожиданно – «Рух», разгромивший «Ворсклу».

Сенсация тура

Из-за того, что «Шахтер» шестого августа проводил в Лондоне товарищескую игру против «Тоттенхэма» – матч был прощальным для легенды «горняков» Андрея Пятова – поединок УПЛ против «Вереса» дончане провели в среду. И провели неудачно.

Если по большому счету, то фактически на протяжении всего матча подопечные ван Леувена не были лучше подопечных Лавриненко. Чемпиону удалось первым открыть счет – благодаря скандальному голу Матвиенко, но, оказавшись в большинстве из-за удаления Бондаренко, хозяева оперативно сравняли счет – отличился Шевченко. Переломить ход игры «горняки» не смогли.

Судья тура

На последней минуте первого тайма поединка в Ровно арбитр Александр Шандор назначил штрафной удар в сторону ворот «Вереса». Относительно целесообразности судейского решения двух мнений быть не может: штрафной очевиден. Однако то, что случилось позже, не лезет ни в какие ворота.

Шандор показал футболистам, что удар «горняки» должны проводить по свистку. Тем не менее, когда подопечные Лавриненко устанавливали стенку, а ворота были пустые, Матвиенко решил пробить. Без «отмашки» главного арбитра. Мяч залетел в пустые ворота. И этот мяч Шандор почему-то засчитал.



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Спустя минуту после такого «фейкового» взятия ворот Шандор снова оказался в эпицентре событий. Он наградил прямой красной карточкой «горняка» Бондаренко – за опасную атаку против Сикейры. Хотя мог ограничиться и желтой.

Дерби тура

Огненным получилось киевское дерби – «Оболонь» – «Динамо». Шесть забитых мячей, два пенальти, одно удаление, активное участие в матче бригады арбитров ВАР – под таким соусом прошел этот веселый поединок. Он принес победу «Динамо». Однако так, как играли «бело-синие» в защите, играть нельзя.

ВАР тура

В поединке на «Оболонь-Арене» у судейской бригады ВАР (Омельченко и Высоцкий) работы было невпроворот. Сразу три взятия ворот попали «под подозрение» системы ВАР.

Гол оболонца Мединского в начале первого тайма судья в поле Иванов отменил из-за офсайда. ВАРовцы оказались солидарны с главным арбитром: охрана – отмена.

Во втором случае Иванов из-за положения вне игры отменил гол динамовца Ваната. Но в этот раз судьи ВАР гол засчитали.

Засчитали они и гол полузащитника «Оболони» Черненко, который изначально Иванов отменил. Все с той же формулировкой: офсайд. Судьи ВАР положения вне игры в том моменте не зафиксировали.

Юбиляр тура

Во втором поединке Ярмоленко за «Динамо», после возвращения из зарубежных странствий, полузащитнику «бело-синих» удалось отличиться. Причем сразу дублем. Правда, оба мяча Андрей забил с пенальти. Тем не менее, на его счету уже 101 гол за «бело-синих» в УПЛ.

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко (№ 7)

Слова тура

Президент «Оболони» Александр Слободян после игры его команды против «Динамо» не скрывал разочарования от действий судейской бригады. Вот его тирада. «Я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть. Думаю, что на табло должны были быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти. Все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат».

Разгромы тура

Неожиданно уверенную и крупную победу одержал дебютант УПЛ – ЛНЗ. Черкасская команда после дебютного домашнего поражения от «Черноморца», на выезде отгрузила три «сухие» мяча «Минаю». Для подопечных Александра Ковпака это первые очки в элитном дивизионе. А вот подопечные Шарана в нынешнем сезоне пока что идут без турнирных баллов. И если и проигрывают, то неизменно с крупным счетом.

Неожиданно с крупным счетом «Рух» победил «Ворсклу». Наверное, на действиях полтавской команды сказался непростой еврокубковый вояж в Грузию. Однако обязательно нужно отдать должное и львовянам: они оказались на голову выше своего оппонента. И после второго тура имеют в своем активе максимум очков.

Спасение тура

Весьма крепким орешком для действующего вице-чемпиона – «Днепра-1» – оказался дебютант УПЛ – «Полесье». В середине второй половины встречи днепряне усилиями Пихаленка открыли счет. Но за две минуты до конца основного времени Янаков восстановил статус-кво, реализовав пенальти.

Казалось, что матч так и закончится. Но свое веское слово в компенсированное время сказал полузащитник хозяев поля Бабенко, забивший победный мяч.

Гол тура

Очень красивый гол в ворота «Полесья» забил полузащитник «Днепра-1» Бабенко. Важности и «веса» этому взятию ворот добавляет то обстоятельство, что забит он уже в компенсированное время. И что этот гол принес днепрянам победу.

После затяжной атаки Бабенко решился на удар издали. До ворот было метров 35-ть. Но мяч полетел под самую штангу. Угол был «вратарский», но кипер «Полесья», по всей видимости, опоздал с броском. Однако этот факт заслуги Руслана не уменьшает.

Угловой тура

Единственный мяч в матче «Александрия» – «Металлист-1925» был забит со стандарта. После высокой подачи от углового флажка мяч попал к Бабогло. Однако нанести акцентированный удар у капитана хозяев поля не получилось. Но получилась передача. На Шулянского, который с нескольких метров несильным ударом «пробил» кипера харьковчан Мозиля.

Разочарование тура

Бронзовый призер прошлого сезона и в этот раз откровенно разочаровал. «Заря» снова выдала неплохой первый тайм, и снова плохой второй. И снова уступила. В этот раз – «Кривбассу». Наставник луганчан Лалатович пока что явно не в своей тарелке. После матча он сказал, что в отдельных эпизодах «не понимает своих игроков» и что «отдельные игроки должны играть за «Зарю», а не за себя».

Штрафной тура

Как по нотам разыграли штрафной удар, приведший ко второму взятию ворот одесситов, футболисты «Колоса». Последовала навесная передача с места правого инсайда в штрафную площадь. Там Милько, как на блюдечке, сбросил мяч под удар Цурикову. Андрею оставалось лишь подставить ногу и не промазать. Что он и сделал.

Символическая сборная тура: Фесюк – Золотов, Дидык, Лопыренок, Дибанго – Бабенко, Пихаленок – Буяльский, Ярмоленко, Прядун – Ю. Климчук.