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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 12:32 | Обновлено 07 августа 2023, 12:38
301
0

ЛАЛАТОВИЧ: «Не меняем наших задач – хотим быть среди лидеров»

Сербский специалист – о нынешней ситуации в УПЛ и задачах «Зари»

07 августа 2023, 12:32 | Обновлено 07 августа 2023, 12:38
301
0
ЛАЛАТОВИЧ: «Не меняем наших задач – хотим быть среди лидеров»
Twitter. Ненад Лалатович

Главный тренер «Зари» Ненад Лалатович рассказал о кадровой ситуации в коллективе и поделился восприятием неудачного старта сезона-2023/2024.

– Ненад, вы вернулись в Украину. Как вам чемпионат?

– Уровень не такой, как был, когда я впервые приехал сюда как игрок. Но все равно достаточно хороший. Все бьются, борются. Похоже, что ни одной проходной игры у нас не будет.

– Накануне старта чемпионата вы сказали, что ваша цель - уйти в пятерке лидеров на зимний перерыв. После двух стартовых туров ваши планы не изменились?

– Ни в коем случае. Мы не меняем наших задач, хотим быть среди лидеров. Два поражения на старте – это не горе. Все еще можно исправить, ведь впереди у нас много игр.

– Скажите, а что с травмированными игроками? Когда они будут в строю?

– Бутко, Чурко, Герреро уже на подходе. Надеюсь, что скоро все они будут заниматься в общей группе. Вообще, мы имеем много кадровых проблем, но они постепенно должны решиться.

– Пятеро молодых динамовцев, которые пополнили ваш коллектив, еще не готовы к играм в основном составе?

– Яцык травмировался. Горбач заболел, у него температура. С другими ребятами я не настолько знаком, чтобы сразу доверить им место в основе.

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Ненад Лалатович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
Источник Украинский футбол
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