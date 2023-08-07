Тренер Интер Майами: «С Месси есть чувство, что он сейчас забьет»

Наставник клуба МЛС «Интер Майами» Херардо Мартино дал оценку зависимости команды от действий нападающего Лионеля Месси, который в игре 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, пен. 5-3) стал автором дубля и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол в матче, на 85-й минуте, Месси забил прямым ударом со штрафного и сравнял счет в поединке.

– «Интер Майами» уже зависит от Месси?

– Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире. Это нельзя игнорировать. Подобный вопрос всегда возникает, где бы Лео ни находился – в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силен в этой игре.

Много раз в этой зоне назначались штрафные удары, и только с Месси есть чувство, что он сейчас забьет. Штрафной удар – это не то, что в конечном счете обязательно превратится в гол. В 90% случаев это не гол. Но когда у мяча Месси, все наоборот: 10%, что гола не будет, и 90% - что будет. Мы должны пользоваться этим», – сказал Херардо Мартино.