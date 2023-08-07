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Украина. Первая лига
07 августа 2023, 10:34 | Обновлено 07 августа 2023, 10:44
899
1

МАРКЕВИЧ: «Это еще явно не то, что нам нужно»

Наставник «Карпат» – об игре команды с «Буковиной»

07 августа 2023, 10:34 | Обновлено 07 августа 2023, 10:44
899
1
МАРКЕВИЧ: «Это еще явно не то, что нам нужно»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич дал оценку матчу с «Буковиной» (2:1) во 2-м туре Первой лиги сезона-2023/2024.

- Соперник сегодня сыграл очень надежно в обороне. Мы готовимся к таким матчам, все они будут тяжелыми. Против нас команды будут играть от защиты. Мы смотрели поединок «Буковины» в Кубке Украины. Это две разные команды. Сегодня приехала совсем другая команда. Хорошо, что мы одержали победу. Мы сами себе привезли гол, ошибка защитника и полузащитника ... Так нельзя давать себе забивать. В этом плане надо поработать. При счете 2:1 у нас была возможность отличиться в третий раз, такие моменты надо забивать. Если бы сделали 3:1, то игра была бы завершена, а так мучились до конца.

- Можно сказать, что команда сегодня проявила характер и эта победа является волевой?

- Да, я поблагодарил команду за то, что они собрались и одержали победу. Еще раз скажу - сегодня против нас играла очень организованная команда. Нам было непросто.

- Стал ли для вас неожиданностью высокий прессинг «Буковины»?

- «Буковина» сыграла организованно против нас. Они заставили нас ошибиться во время своего забитого мяча. Однако надо чувствовать такие ситуации. Зачем отдавать такую передачу, если ты видишь, что там накрывают. Лучше сыграть проще, отдать длинную передачу. Думали, что это тренировка, а это матчи за очки, поэтому такие ошибки делать нельзя.

- Довольны ли вы игрой обороны в целом. Или на матч против «Прикарпатья» надо ждать изменения в защите?

- Не думаю, что будут существенные изменения. Кроме пропущенного мяча, я не могу сказать, что у соперника были опасные моменты.

- Как оцениваете сыгранность команды?

- Сыгранности еще нет. Абсолютно новая команда. Играть на сборах, когда на тебя не давит результат - это одно, а когда ты уже играешь за очки, то все не так просто. С «Хустом» было иначе, сегодня немножко лучше. Однако это еще явно не то, что нам нужно.

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Источник ФК Карпаты Львов
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Spaceman
Нарешті Маркевич зайнявся улюбленою справою..Відчуваю його бажання потрапить в УПЛ..
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