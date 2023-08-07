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Франция
07 августа 2023, 10:14 | Обновлено 07 августа 2023, 10:20
373
0

Президент ПСЖ решительно настроен против Мбаппе

Нассер Аль-Хелаифи разочарован в нападающем

07 августа 2023, 10:14 | Обновлено 07 августа 2023, 10:20
373
0
Президент ПСЖ решительно настроен против Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Президент парижского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступает против, чтобы форвард Килиан Мбаппе продолжал свои выступления за основной состав клуба.

В последнее время француз отсутствовал в тренировочном лагере парижан. Он тренировался вместе с игроками, выставленными на трансфер. Аль-Хелаифи уверен, что так должно продолжаться и дальше, пока Мбаппе или не продлит контракт с клубом, или не будет продан.

Босс парижан считает Килиана Мбаппе предателем из-за его отказа подписывать новый контракт с «ПСЖ».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года.

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Источник: Мбаппе отклонил предложение ПСЖ по новому контракту
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ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи
Источник Le Parisien
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