Салаха заманивают в Саудовскую Аравию крупным контрактом
Египтянина намерен подписать «Аль-Иттихад»
Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Сообщается, что клубы находятся в активном переговорном процессе. В «Аль-Иттихаде» трансфер Салаха оценивают в 70 млн евро, а игроку предложен контракт на два года с заработной платой в 180 млн евро.
Действующий договор Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.
«Аль-Иттихад» из Джидды является чемпионом Саудовской Аравии сезона-2022/2023. Команду возглавляет португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Этим летом клуб подписал полузащитника Нголо Канте и форварда Карима Бензема. Также приглашены два бывших хавбека «Ливерпуля» — экс-капитана «красных» Джордана Хендерсона и Фабиньо.
Ранее сообщалось, что Салах интересен парижскому «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских
Жеребьевка состоится 7 августа в швейцарском Ньоне