Салаха заманивают в Саудовскую Аравию крупным контрактом

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Сообщается, что клубы находятся в активном переговорном процессе. В «Аль-Иттихаде» трансфер Салаха оценивают в 70 млн евро, а игроку предложен контракт на два года с заработной платой в 180 млн евро.

Действующий договор Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.

«Аль-Иттихад» из Джидды является чемпионом Саудовской Аравии сезона-2022/2023. Команду возглавляет португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Этим летом клуб подписал полузащитника Нголо Канте и форварда Карима Бензема. Также приглашены два бывших хавбека «Ливерпуля» — экс-капитана «красных» Джордана Хендерсона и Фабиньо.

Ранее сообщалось, что Салах интересен парижскому «ПСЖ».