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  4. Салаха заманивают в Саудовскую Аравию крупным контрактом
Англия
07 августа 2023, 09:55 | Обновлено 07 августа 2023, 10:06
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Салаха заманивают в Саудовскую Аравию крупным контрактом

Египтянина намерен подписать «Аль-Иттихад»

07 августа 2023, 09:55 | Обновлено 07 августа 2023, 10:06
170
0
Салаха заманивают в Саудовскую Аравию крупным контрактом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Сообщается, что клубы находятся в активном переговорном процессе. В «Аль-Иттихаде» трансфер Салаха оценивают в 70 млн евро, а игроку предложен контракт на два года с заработной платой в 180 млн евро.

Действующий договор Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.

«Аль-Иттихад» из Джидды является чемпионом Саудовской Аравии сезона-2022/2023. Команду возглавляет португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Этим летом клуб подписал полузащитника Нголо Канте и форварда Карима Бензема. Также приглашены два бывших хавбека «Ливерпуля» — экс-капитана «красных» Джордана Хендерсона и Фабиньо.

Ранее сообщалось, что Салах интересен парижскому «ПСЖ».

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Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы АПЛ трансферы Ливерпуль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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