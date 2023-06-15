ПСЖ обратил внимание на Салаха

Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в поле зрения парижского «ПСЖ» как вероятный преемник Лионеля Месси, который уже покинул клуб.

Сообщается, что президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи уже встречался с Салахом в Марокко. Ко всему прочему, они были в активном общении после чемпионата мира-2022.

Считается, что Аль-Хелаифи видит в Салахе замену Лионелю Месси. Впрочем, в «ПСЖ» уверены, что осуществить переход Мохамеда будет очень сложно.

В прошедшем сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей, забил 19 голов и сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» нашел в Испании француза, который сможет заменить Килиана Мбаппе.