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Англия
15 июня 2023, 16:23 | Обновлено 15 июня 2023, 16:45
293
0

ПСЖ обратил внимание на Салаха

Парижане перебирают варианты замены Месси

15 июня 2023, 16:23 | Обновлено 15 июня 2023, 16:45
293
0
ПСЖ обратил внимание на Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в поле зрения парижского «ПСЖ» как вероятный преемник Лионеля Месси, который уже покинул клуб.

Сообщается, что президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи уже встречался с Салахом в Марокко. Ко всему прочему, они были в активном общении после чемпионата мира-2022.

Считается, что Аль-Хелаифи видит в Салахе замену Лионелю Месси. Впрочем, в «ПСЖ» уверены, что осуществить переход Мохамеда будет очень сложно.

В прошедшем сезоне АПЛ Салах провел 38 матчей, забил 19 голов и сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» нашел в Испании француза, который сможет заменить Килиана Мбаппе.

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Мохамед Салах ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Ливерпуль Нассер Аль-Хелаифи
Источник Twitter
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