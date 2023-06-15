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  4. ПСЖ нашел в Испании француза взамен Мбаппе
Франция
15 июня 2023, 04:19 | Обновлено 15 июня 2023, 04:21
354
0

ПСЖ нашел в Испании француза взамен Мбаппе

Парижане думают над преемником нападающего

15 июня 2023, 04:19 | Обновлено 15 июня 2023, 04:21
354
0
ПСЖ нашел в Испании француза взамен Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе (справа)

Французский клуб «ПСЖ» может подписать нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Переезд 32-летнего француза из Мадрида в Париж может состояться в том случае, если парижане этим летом найдут покупателя на Килиана Мбаппе и форвард команду покинет.

Впрочем, отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не намерен расставаться с Гризманном, да и сам игрок тоже хочет остаться в мадридском клубе.

Как известно, права на Гризманна принадлежат испанской «Барселоне». Сейчас Антуан выступает за «матрасников» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2024 года.

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Антуан Гризманн Килиан Мбаппе ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Marca
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