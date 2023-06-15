ПСЖ нашел в Испании француза взамен Мбаппе

Французский клуб «ПСЖ» может подписать нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Переезд 32-летнего француза из Мадрида в Париж может состояться в том случае, если парижане этим летом найдут покупателя на Килиана Мбаппе и форвард команду покинет.

Впрочем, отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не намерен расставаться с Гризманном, да и сам игрок тоже хочет остаться в мадридском клубе.

Как известно, права на Гризманна принадлежат испанской «Барселоне». Сейчас Антуан выступает за «матрасников» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2024 года.