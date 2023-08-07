В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК

7 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24.

В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии будут сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Потенциальные соперники Динамо (если пройдут Арис Лимасол)

Дила (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)

Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)

Б36 Торсгавн (Фарерские острова) / Риека (Хорватия)

Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Северная Ирландия)

Потенциальные соперники Днепра-1 (если проиграют Славии Прага)

Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)

Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)

Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)

Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)

Поединки 4-го раунда квалификации ЛК состоятся 24 и 31 августа.