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Лига конференций
07 августа 2023, 10:10 | Обновлено 07 августа 2023, 10:20
939
5

В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК

Жеребьевка состоится 7 августа в швейцарском Ньоне

07 августа 2023, 10:10 | Обновлено 07 августа 2023, 10:20
939
5
В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
УЕФА

7 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24.

В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии будут сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Потенциальные соперники Динамо (если пройдут Арис Лимасол)

  • Дила (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)
  • Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
  • Б36 Торсгавн (Фарерские острова) / Риека (Хорватия)
  • Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Северная Ирландия)

Потенциальные соперники Днепра-1 (если проиграют Славии Прага)

  • Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)
  • Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)
  • Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
  • Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)

Поединки 4-го раунда квалификации ЛК состоятся 24 и 31 августа.

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Источник УЕФА
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Комментарии 5
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vitaha33
Якщо в Динамо бешикташ - жопа.
Дніпро походу приплило
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+1
Fastovec
Динамо-Бешикташ (і допобачення ЛК)
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+1
Vitason
И АПОЕЛ не очень простой соперник в том году в лиге Европы от него вылетели в группе!
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0
Кепа Ларисабродяга
Динамо Киев в лиге конференций? ужас, опустились капец как
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0
Олександр
Лучше играть на равных в лиге конференций и признать свой уровень чем быть чужеродным телом в лиге чемпионов как шахтер 
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-1
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