В УЕФА назвали возможные варианты соперников для Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Жеребьевка состоится 7 августа в швейцарском Ньоне
7 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24.
В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии будут сеяными.
«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.
Потенциальные соперники Динамо (если пройдут Арис Лимасол)
- Дила (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)
- Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)
- Б36 Торсгавн (Фарерские острова) / Риека (Хорватия)
- Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Северная Ирландия)
Потенциальные соперники Днепра-1 (если проиграют Славии Прага)
- Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)
- Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)
- Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)
- Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)
Поединки 4-го раунда квалификации ЛК состоятся 24 и 31 августа.
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