Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 7 августа, начало – в 15:00 по Киеву.

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В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии будут сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Лига конференций 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Для Динамо и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 7 августа в 15:00 на официальном сайте УЕФА.