Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Для Динамо и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
07 августа 2023, 08:23 | Обновлено 07 августа 2023, 08:38
923
0

Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Для Динамо и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

Украинские клубы узнают соперников 7 августа в 15:00 по Киеву в Ньоне

07 августа 2023, 08:23 | Обновлено 07 августа 2023, 08:38
923
0
Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Для Динамо и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций 2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 7 августа, начало – в 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии будут сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской Славии в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Лига конференций 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Для Динамо и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 7 августа в 15:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Раунд плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE
Лига конференций смотреть онлайн жеребьевка Лиги конференций жеребьевка Динамо Киев Днепр-1 Славия Прага Арис Лимасол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Теннис | 06 августа 2023, 09:52 7
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?

Саккари обыграла Пегулу, а Гауфф выиграла у Самсоновой

Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Футбол | 06 августа 2023, 23:59 0
Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Динамо, Рух и Александрия. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

Со 2 по 6 августа состоялся 2-й тур Украинской Премьер-лиги

Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Футбол | 06.08.2023, 22:57
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину
Футбол | 07.08.2023, 00:59
Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину
Источник: Бенфика направила Шахтеру трансферное предложение по Трубину
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Футбол | 06.08.2023, 22:29
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
05.08.2023, 20:59
Баскетбол
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
06.08.2023, 20:20 13
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 23
Футбол
Дюбуа раскрыл план на бой с Усиком
Дюбуа раскрыл план на бой с Усиком
05.08.2023, 13:25 3
Бокс
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
05.08.2023, 10:10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 33
Футбол
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 6
Футбол
Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»
Аякс может отказаться от трансфера игрока Краснодара. «Это аморально»
05.08.2023, 14:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем