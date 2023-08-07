По – Бордо. Прогноз и анонс на матч Второй лиги Франции

7 августа на Ност Камп пройдет матч 1-го тура Лиги 2 Франции, в котором По встретится с Бордо. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

По

Команда не так давно играла и вовсе на любительском уровне французского футбола. Прогресс у Les Pionniers получилось в последние годы. Сначала, в 2016-м году, клуб пробился в 3-й дивизион страны, а в 2020-м - и вовсе поднялся в Лигу 2. Отличное достижение для молодого (в нынешнем формате ведет отчисление с 1995-го), и пока что получается максимум удерживаться на достигнутом уровне, во 2-м дивизионе страны. В прошлом сезоне было, например, 13-е место в итоговой таблице. Но после этого Дидье Толо, после 3-летней работы на тренерском посту, решил вернуться на Сьон, где он заканчивал карьеру как футболист, да и уже был там наставника. Далеко не факт, что его получится безболезненно заместить. Да и Янис Беграуи, который забил 9 голов, ушел - термин его аренды из Тулузы закончился.

Бордо

Клуб неоднократно брал и чемпионские титулы, и кубки Франции. Но постепенно проблемы накапливались, и в итоге статусные жирондинцы дошли до того, что вылетели из Лиги 1. Хуже того, в прошлом розыгрыше Лиги 2 все закончилось 3-м местом (на 3 меньше, чем у Меца), чего не хватило для подъема назад, на привычный уровень. Впрочем, стоит помнить, что изначально команду хотели отправить в 3-й дивизион прошлым летом, принудительно, но получилось выиграть апелляцию в арбитраже. Сейчас подопечные Давида Гийона могли более спокойно готовиться к следующему розыгрышу. Причем получилось подписать Жереми Ливолана, что был лидером полузащиты Генгама, и в прошлом сезоне наколотил 9 голов (только 3 с пенальти) при 10 ассистах.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Бордо ограничился только ничьей дома с По, но зато потом выиграли на выезде 2-0 .

Прогноз

Букмекерские конторы считаются фаворитом этого противостояния Бордо. Рискнем согласиться и поставить на то, что в этом поединке смогут выиграть гости (коэффициент - 1,99).