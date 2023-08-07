Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По – Бордо. Прогноз и анонс на матч Второй лиги Франции
Франция
07 августа 2023, 07:59 |
80
0

По – Бордо. Прогноз и анонс на матч Второй лиги Франции

Поединок состоится 7 августа в 21:45 по Киеву

07 августа 2023, 07:59 |
80
0
По – Бордо. Прогноз и анонс на матч Второй лиги Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа на Ност Камп пройдет матч 1-го тура Лиги 2 Франции, в котором По встретится с Бордо. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

По

Команда не так давно играла и вовсе на любительском уровне французского футбола. Прогресс у Les Pionniers получилось в последние годы. Сначала, в 2016-м году, клуб пробился в 3-й дивизион страны, а в 2020-м - и вовсе поднялся в Лигу 2. Отличное достижение для молодого (в нынешнем формате ведет отчисление с 1995-го), и пока что получается максимум удерживаться на достигнутом уровне, во 2-м дивизионе страны. В прошлом сезоне было, например, 13-е место в итоговой таблице. Но после этого Дидье Толо, после 3-летней работы на тренерском посту, решил вернуться на Сьон, где он заканчивал карьеру как футболист, да и уже был там наставника. Далеко не факт, что его получится безболезненно заместить. Да и Янис Беграуи, который забил 9 голов, ушел - термин его аренды из Тулузы закончился.

Бордо

Клуб неоднократно брал и чемпионские титулы, и кубки Франции. Но постепенно проблемы накапливались, и в итоге статусные жирондинцы дошли до того, что вылетели из Лиги 1. Хуже того, в прошлом розыгрыше Лиги 2 все закончилось 3-м местом (на 3 меньше, чем у Меца), чего не хватило для подъема назад, на привычный уровень. Впрочем, стоит помнить, что изначально команду хотели отправить в 3-й дивизион прошлым летом, принудительно, но получилось выиграть апелляцию в арбитраже. Сейчас подопечные Давида Гийона могли более спокойно готовиться к следующему розыгрышу. Причем получилось подписать Жереми Ливолана, что был лидером полузащиты Генгама, и в прошлом сезоне наколотил 9 голов (только 3 с пенальти) при 10 ассистах.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Бордо ограничился только ничьей дома с По, но зато потом выиграли на выезде 2-0 .

Прогноз

Букмекерские конторы считаются фаворитом этого противостояния Бордо. Рискнем согласиться и поставить на то, что в этом поединке смогут выиграть гости (коэффициент - 1,99).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Оденсе – Виборг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Дании
Лидс – Кардифф Сити. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Заря – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бордо чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Футбол | 06 августа 2023, 20:20 13
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии

Команды Микеля Артеты спаслись от поражения за мгновение до завершения основного времени

Ман Сити – Арсенал – 1:1 (пен 1:4). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
Футбол | 06 августа 2023, 22:10 0
Ман Сити – Арсенал – 1:1 (пен 1:4). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
Ман Сити – Арсенал – 1:1 (пен 1:4). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка за Суперкубок Англии

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 06.08.2023, 11:29
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Футбол | 06.08.2023, 21:53
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»
Футбол | 07.08.2023, 05:20
Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»
Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
06.08.2023, 08:43
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 33
Футбол
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
Довбик успешно прошел медосмотр в Жироне и станет рекордной покупкой клуба
05.08.2023, 22:06 10
Футбол
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 6
Футбол
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ – 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
05.08.2023, 16:44 24
Футбол
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
05.08.2023, 10:56 21
Теннис
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем