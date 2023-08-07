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WTA
07 августа 2023, 08:33 | Обновлено 07 августа 2023, 08:34
1589
0

Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале

Элина сыграет против Даниэль Коллинс, Цуренко встретится с Петрой Мартич

07 августа 2023, 08:33 | Обновлено 07 августа 2023, 08:34
1589
0
Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко узнали соперниц в 1/32 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

В первом раунде соревнований Эли встретится с Даниэль Коллинс (WTA 49), которая успешно прошла квалификацию. Если Эли победит, то в 1/16 финала сыграет против восьмой сеяной Мариеи Саккари (Греция, WTA 9).

Цуренко проведет стартовый матч с Петрой Мартич (Хорватия, WTA 36). Далее Леся может сыграть протий второй сеяной Арины Соболенко из рб.

Ранее своих соперниц в 1/32 финала узнали Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Даниэль Коллинс Петра Мартич Элина Свитолина Леся Цуренко WTA Монреаль жеребьевка
Источник Sport.ua
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