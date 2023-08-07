Определены соперницы Свитолиной и Цуренко в 1/32 финала турнира в Монреале

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко узнали соперниц в 1/32 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада).

В первом раунде соревнований Эли встретится с Даниэль Коллинс (WTA 49), которая успешно прошла квалификацию. Если Эли победит, то в 1/16 финала сыграет против восьмой сеяной Мариеи Саккари (Греция, WTA 9).

Цуренко проведет стартовый матч с Петрой Мартич (Хорватия, WTA 36). Далее Леся может сыграть протий второй сеяной Арины Соболенко из рб.

Ранее своих соперниц в 1/32 финала узнали Марта Костюк и Ангелина Калинина.