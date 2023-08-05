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  4. С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
WTA
05 августа 2023, 10:56 |
627
1

С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале

Эли, Марта и Ангелина стартуют в основной сетке, Леся начнет выступления с отбора

05 августа 2023, 10:56 |
627
1
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко узнали соперниц на старте хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада).

Элина, Марта и Ангелина стартуют в основной сетке, Леся начнет выступления с квалификации.

В 1/32 финала соревнований Свитолина сыграет против теннисистки из квалификации. Далее по сетке – 8-я сеяная Мария Саккари.

Костюк в первом раунде основы встретится с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 24). Это буде первая встреча девушек.

Калинина стартует с матча против Слоан Стивенс (США, WTA 40). Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

Цуренко в первом раунде квалификации сыграет против сестры Лейлы Фернандес Бьянки, которой организаторы предоставили wild card.

Тысячник в Монреале пройдет с 7 по 13 августа.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Чжэн Циньвень Слоан Стивенс Бьянка Фернандес жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Леся Цуренко WTA Монреаль
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Алексей
Сетка у всех непростая Калина и Костюк могут вылететь сразу, если Костюк пройдет дальше то следующая соперница Самсонова опять, если пройдет Калинина то следующая Азаренко, так что во 2 круге могут вылететь все 
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