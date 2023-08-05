С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
Эли, Марта и Ангелина стартуют в основной сетке, Леся начнет выступления с отбора
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко узнали соперниц на старте хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада).
Элина, Марта и Ангелина стартуют в основной сетке, Леся начнет выступления с квалификации.
В 1/32 финала соревнований Свитолина сыграет против теннисистки из квалификации. Далее по сетке – 8-я сеяная Мария Саккари.
Костюк в первом раунде основы встретится с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 24). Это буде первая встреча девушек.
Калинина стартует с матча против Слоан Стивенс (США, WTA 40). Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
Цуренко в первом раунде квалификации сыграет против сестры Лейлы Фернандес Бьянки, которой организаторы предоставили wild card.
Тысячник в Монреале пройдет с 7 по 13 августа.
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