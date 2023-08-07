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07 августа 2023, 07:36 |
61
0

Оденсе – Виборг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Дании

Поединок состоится 7 августа в 20:00 по Киеву

07 августа 2023, 07:36 |
61
0
Оденсе – Виборг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Дании
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа на «ТРЕ-ФОР Парк» пройдет матч 3-го тура чемпионата Дании, в котором «Оденсе» встретится с «Виборгом». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Оденсе

Команда неоднократно брал и чемпионские титулы, и кубки страны. Но крайний трофей получалось брать еще в 2007-м году. После этого было еще несколько серебряных медалей, но в последние сезоны приносили стабильно скромные результаты: что в 2022-м году, что прошлой весной финишировали на 8-е место. Впрочем, в новом цикле получилось вполне достойно стартовать. Сначала упустили ничью на своем поле - Раннерс оформил итоговые 2-2 за счет гола на 5-й добавленной минуте матча. Зато потом, 30-го июля, тоже в экстра-тайме было вырвано победу на поле Брондбю. Удачно вышел на замену опытный защитник Башким Кадрии - он, появившись на поле, оформил своим поздним мячом волевые 2-1. В итоге полосатые идут в группе лидеров, но получится ли закрепиться там?

Виборг

Клуб в 2000-м смог выиграть последовательно и кубок и Суперкубок страны. Это единственные трофеи в истории этой команды. Более того, был вылет зеленых из высшего дивизиона страны. Но, вернувшись, коллектив не только смог закрепиться на новом-старом уровне - под руководством Якова Фриса, что как раз пришел в 2022-м году, смог забраться на 4-ю позицию в прошлом розыгрыше. Правда, в стыковых поединках за право отправиться в Лиге конференций дома команда уступила решающий матч более опытному Мидтьюлланну. Сейчас у коллектива откровенно мало что получается. В стартовом туре Виборг проиграл разгромно, 1-4, Норшелланну - хотя открывали счет. А потом дома, горя скромному Люнгбю до 41-й минуты в пару мячей, в итоге смогли хотя бы оформить в итоге ничью.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне сильнее был Виборг. Он выиграл на выезде 2-1, правда, дома после этого добился только ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо считают фаворитом Оденсе - он играет дома и просто сильнее. Рекомендуем ставить на хозяев при форе 0 (коэффициент - 1,68).

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Источник Sport.ua
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