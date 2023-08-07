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Лига Европы
07 августа 2023, 07:23 | Обновлено 07 августа 2023, 08:37
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Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

В швейцарском Ньоне 7 августа в 14:00 по Киеву состоится очередной жребий

07 августа 2023, 07:23 | Обновлено 07 августа 2023, 08:37
2101
1
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 – через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 – через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба – через основной путь Q3 Лиги Европы).

Среди них в жеребьевке примут участие Заря Луганск, а также Днепр-1 (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую Славию).

По решению исполкома УЕФА, команды из Украины и беларуси не могут играть друг против друга. А вот между собой Заря и Днепр-1 вполне могут сыграть, ограничения на встречу команд из одной страны нет.

Потенциальные соперники луганской Зари в Q4 Лиги Европы

  • Лугано (Швейцария)
  • Жальгирис (Литва) / Хеккен (Швеция)
  • Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
  • Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)
  • Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия)
  • Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)

Потенциальные соперники Днепра-1 в Q4 Лиги Европы (если пройдет Славию)

  • Аякс (Нидерланды)
  • ЛАСК (Австрия)
  • Абердин (Шотландия)
  • Чукарички (Сербия)
  • Заря Луганск (Украина)
  • Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

Все команды распределены в следующем порядке приоритета:

  • Приоритет 1. Шесть команд из ассоциаций с 7 по 9 и с 11 по 13 (Нидерланды, Австрия, Шотландия, Сербия, Украина и Бельгия), которые напрямую вышли в Q4, включая Зарю.
  • Приоритет 2. Шесть команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги чемпионов (по Пути чемпионов).
  • Приоритет 3. Пять команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги Европы (по Пути чемпионов).
  • Приоритет 4. Команда из ассоциации 14 (Швейцария), которая вышла в плей-офф напрямую, и две команды, которые выйдут через Q3 Лиги Европы (основного пути), включая Днепр-1.

Порядок жеребьевки

  • Пары 1–3: любые три из шести команд с приоритетом 1 играют против трех команд с приоритетом 4.
  • Пары 4–6: оставшиеся три команды с приоритетом 1 играют против любых трех из пяти команд с приоритетом 3.
  • Пары 7–8: оставшиеся две команды с приоритетом 3 играют против любых двух из шести команд с приоритетом 2.
  • Пары 9–10: оставшиеся четыре команды с приоритетом 2 играют между собой.

Таким образом, соперником Днепра-1 может стать любая команда из приоритета 1.

А вот соперником Зари может стать любая команда из приоритетов 3 или 4 (кроме пары Шериф / БАТЭ)

Лига Европы 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

Приоритет 1

  • Аякс (Нидерланды)
  • ЛАСК (Австрия)
  • Абердин (Шотландия)
  • Чукарички (Сербия)
  • Заря Луганск (Украина)
  • Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

Приоритет 2

  • Проигравший в матче Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр)
  • Проигравший в матче Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Проигравший в матче АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)
  • Проигравший в матче Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция)
  • Проигравший в матче Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)
  • Проигравший в матче КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия)

Приоритет 3

  • Победитель матча Жальгирис Вильнюс (Литва) / Хеккен (Швеция)
  • Победитель матча Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Победитель матча Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
  • Победитель матча Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь)
  • ﻿Победитель матча Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)

Приоритет 4

  • Лугано (Швейцария)
  • Победитель матча Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)
  • Победитель матча Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 7 августа в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Формирование пар с помощью приоритетов

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Источник Sport.ua
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Віктор Коробка
Зоря поки що не справляє враження. Важкувато буде. Та й Дніпро без Довбика - це не той, минулорічний Дніпро.
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