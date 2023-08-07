Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.

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В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 – через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 – через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба – через основной путь Q3 Лиги Европы).

Среди них в жеребьевке примут участие Заря Луганск, а также Днепр-1 (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую Славию).

По решению исполкома УЕФА, команды из Украины и беларуси не могут играть друг против друга. А вот между собой Заря и Днепр-1 вполне могут сыграть, ограничения на встречу команд из одной страны нет.

Потенциальные соперники луганской Зари в Q4 Лиги Европы

Лугано (Швейцария)

Жальгирис (Литва) / Хеккен (Швеция)

Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)

Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)

Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)

Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия)

Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)

Потенциальные соперники Днепра-1 в Q4 Лиги Европы (если пройдет Славию)

Аякс (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия)

Абердин (Шотландия)

Чукарички (Сербия)

Заря Луганск (Украина)

(Украина) Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

Все команды распределены в следующем порядке приоритета:

Приоритет 1. Шесть команд из ассоциаций с 7 по 9 и с 11 по 13 (Нидерланды, Австрия, Шотландия, Сербия, Украина и Бельгия), которые напрямую вышли в Q4, включая Зарю .

Шесть команд из ассоциаций с 7 по 9 и с 11 по 13 (Нидерланды, Австрия, Шотландия, Сербия, Украина и Бельгия), которые напрямую вышли в Q4, включая . Приоритет 2 . Шесть команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги чемпионов (по Пути чемпионов).

. Шесть команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги чемпионов (по Пути чемпионов). Приоритет 3. Пять команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги Европы (по Пути чемпионов).

Пять команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги Европы (по Пути чемпионов). Приоритет 4. Команда из ассоциации 14 (Швейцария), которая вышла в плей-офф напрямую, и две команды, которые выйдут через Q3 Лиги Европы (основного пути), включая Днепр-1.

Порядок жеребьевки

Пары 1–3: любые три из шести команд с приоритетом 1 играют против трех команд с приоритетом 4.

Пары 4–6: оставшиеся три команды с приоритетом 1 играют против любых трех из пяти команд с приоритетом 3.

Пары 7–8: оставшиеся две команды с приоритетом 3 играют против любых двух из шести команд с приоритетом 2.

Пары 9–10: оставшиеся четыре команды с приоритетом 2 играют между собой.

Таким образом, соперником Днепра-1 может стать любая команда из приоритета 1.

А вот соперником Зари может стать любая команда из приоритетов 3 или 4 (кроме пары Шериф / БАТЭ)

Лига Европы 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года

Приоритет 1

Аякс (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия)

Абердин (Шотландия)

Чукарички (Сербия)

Заря Луганск (Украина)

(Украина) Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)

Приоритет 2

Проигравший в матче Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр)

Проигравший в матче Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль)

Проигравший в матче АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)

Проигравший в матче Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция)

Проигравший в матче Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)

Проигравший в матче КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия)

Приоритет 3

Победитель матча Жальгирис Вильнюс (Литва) / Хеккен (Швеция)

Победитель матча Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)

Победитель матча Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)

Победитель матча Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь)

﻿Победитель матча Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)

Приоритет 4

Лугано (Швейцария)

Победитель матча Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)

Победитель матча Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 7 августа в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

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