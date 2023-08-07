Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
В швейцарском Ньоне 7 августа в 14:00 по Киеву состоится очередной жребий
Жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги Европы УЕФА 2023/24 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 7 августа, в 14:00 по киевскому времени.
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В Q4 Лиги Европе примут участие 20 команд (7 команд вышли напрямую, 6 – через Путь чемпионов Q3 Лиги чемпионов, 5 – через Путь чемпионов Q3 Лиги Европы, 2 клуба – через основной путь Q3 Лиги Европы).
Среди них в жеребьевке примут участие Заря Луганск, а также Днепр-1 (которому для выхода в Q4 надо победить пражскую Славию).
По решению исполкома УЕФА, команды из Украины и беларуси не могут играть друг против друга. А вот между собой Заря и Днепр-1 вполне могут сыграть, ограничения на встречу команд из одной страны нет.
Потенциальные соперники луганской Зари в Q4 Лиги Европы
- Лугано (Швейцария)
- Жальгирис (Литва) / Хеккен (Швеция)
- Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
- Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)
- Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия)
- Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)
Потенциальные соперники Днепра-1 в Q4 Лиги Европы (если пройдет Славию)
- Аякс (Нидерланды)
- ЛАСК (Австрия)
- Абердин (Шотландия)
- Чукарички (Сербия)
- Заря Луганск (Украина)
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
Все команды распределены в следующем порядке приоритета:
- Приоритет 1. Шесть команд из ассоциаций с 7 по 9 и с 11 по 13 (Нидерланды, Австрия, Шотландия, Сербия, Украина и Бельгия), которые напрямую вышли в Q4, включая Зарю.
- Приоритет 2. Шесть команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги чемпионов (по Пути чемпионов).
- Приоритет 3. Пять команд, вышедших в плей-офф через Q3 Лиги Европы (по Пути чемпионов).
- Приоритет 4. Команда из ассоциации 14 (Швейцария), которая вышла в плей-офф напрямую, и две команды, которые выйдут через Q3 Лиги Европы (основного пути), включая Днепр-1.
Порядок жеребьевки
- Пары 1–3: любые три из шести команд с приоритетом 1 играют против трех команд с приоритетом 4.
- Пары 4–6: оставшиеся три команды с приоритетом 1 играют против любых трех из пяти команд с приоритетом 3.
- Пары 7–8: оставшиеся две команды с приоритетом 3 играют против любых двух из шести команд с приоритетом 2.
- Пары 9–10: оставшиеся четыре команды с приоритетом 2 играют между собой.
Таким образом, соперником Днепра-1 может стать любая команда из приоритета 1.
А вот соперником Зари может стать любая команда из приоритетов 3 или 4 (кроме пары Шериф / БАТЭ)
Лига Европы 2023/24
4-й раунд квалификации
Игровые дни: 24 и 31 августа 2023 года
Приоритет 1
- Аякс (Нидерланды)
- ЛАСК (Австрия)
- Абердин (Шотландия)
- Чукарички (Сербия)
- Заря Луганск (Украина)
- Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
Приоритет 2
- Проигравший в матче Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр)
- Проигравший в матче Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль)
- Проигравший в матче АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)
- Проигравший в матче Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция)
- Проигравший в матче Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)
- Проигравший в матче КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия)
Приоритет 3
- Победитель матча Жальгирис Вильнюс (Литва) / Хеккен (Швеция)
- Победитель матча Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Победитель матча Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
- Победитель матча Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь)
- Победитель матча Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)
Приоритет 4
- Лугано (Швейцария)
- Победитель матча Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)
- Победитель матча Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперники Зари и Днепра-1. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки – 7 августа в 14:00 на официальном сайте УЕФА.
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