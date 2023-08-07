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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 06:12 | Обновлено 07 августа 2023, 06:21
2774
0

Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи

Похоже, украинская футбольная система насквозь пронизана взятками

07 августа 2023, 06:12 | Обновлено 07 августа 2023, 06:21
2774
0
Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи
Sportarena

Украинский футбольный арбитр, который работает около 5 лет, на условиях анонимности рассказал в интервью изданию SportArena, что взятки присутствуют на всех уровнях, в том числе – в детско-юношеском футболе.

Судья сказал, что в Украине практически нет честных арбитров, а инспектора матчей таким говорят: «твое честное судейство никому не нужно».

По словам арбитра, клубы ЛНЗ Черкассы и «Агробизнес» наиболее интенсивно работали с арбитрами, причем ЛНЗ платил по 15 тысяч грн за каждую игру в любителях и 120 тысяч грн за победу в аматорском кубке.

Также арбитр сообщил, что клуб «Верес» Ровно забирал у игроков премиальные и отдавал их на взятки арбитрам.

Чтобы получить сертификат, арбитр должен занести в областную федерацию футбола сумму от тысячи долларов.

Арбитр рассказал, что самую большую взятку получил в размере 20 тысяч грн на бригаду от «Таврии» Симферополь, которая базировалась в Херсонской области. На уровне ДЮФЛ наибольшую сумму бригада арбитрам получила в размере 12 тысяч грн.

На аматорском уровне взятки судьям за помощь в достижении нужного результата составляют от 5 до 15 тысяч грн, а примерная зарплата арбитра в аматорском футболе составляет лишь около 6 тысяч грн за месяц (во время сезона), поэтому судьи вынуждены брать взятки, находясь в общей системе.

ВИДЕО (YouTube): интервью анонимного арбитра о взятках в футбольной системе

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство судьи договорные матчи взятки коррупция ЛНЗ Черкассы Агробизнес
Источник Sportarena
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