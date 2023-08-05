БАРАНКА: «УПЛ рискует вернуться во времена, когда шла игра на контору»

На старті нового футбольного сезону голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка висловився щодо контролю з передачі даних із матчів. Контроль над цим процесом дозволяє ефективно протистояти організації договірних матчів – досвід України в цьому напрямку активно вивчається іншими країнами. Італійський фахівець висловив сумніви щодо ефективності нової схеми передачі даних, яку намагаються застосувати в новому сезоні окремі клуби.

– В Україні стартує новий футбольний сезон. Ви особисто цими днями присутні в Києві. Що ви відчуваєте?

– Не буду приховувати, що я схвильований. Починається вже другий чемпіонат часів війни, і це завдяки героїзму Збройних сил України! Будемо сподіватися, що все піде добре – і перш за все будемо сподіватися, що це останній чемпіонат у цих умовах. Ми усвідомлюємо, що в такий драматичний момент футбол є лише маленькою частиною суспільного життя, але якщо він може хоч на секунду відволікти увагу від жорстокості війни, то має бути. Водночас я дуже стурбований ситуацією, що складається довкола діяльності комітету, який я очолюю.

– Нам здається, що минулий рік в Україні пройшов добре з погляду кількості підозрілих матчів, і хвилюватися немає причин…

– Минулий рік у цьому напрямку справді був вдалим. Ми промоніторили ставки на 1035 матчів в усіх змаганнях. При цьому застосували положення про зупинення передачі букмекерських даних лише один раз та попросили не пропонувати для ставок дев’ять інших матчів завчасно, ще до їхнього початку. За рік ми отримали лише один звіт від УЄФА щодо підозрілих матчів. Ішлося саме про той матч, передачу даних з якого ми просили зупинити.

Але я стурбований, оскільки новий чемпіонат у плані боротьби з договірними матчами починається в режимі хаосу – права на дані з футбольних матчів знаходяться в руках команд, а контракту з провайдером, який передаватиме ці дані в безпечний спосіб, досі немає.

Це означає, що принаймні в стартових матчах кожен може красти дані з великим задоволенням для організаторів договірних матчів та представників компаній, які, зокрема, походять із країни-агресора.

– Чи не робите ви ситуацію драматичнішою, ніж вона є насправді?

– Давайте поговоримо про ситуацію з контрольованими даними й про ситуацію, яка була довгі роки перед цим. 2020 року УАФ стала першою спортивною організацією у світі, яка змогла продати права на дані з умовою зупинки їхньої трансляції у випадку виникнення підозр щодо нечесності матчу. До того моменту клуби не хвилювала ситуація неконтрольованості в цій сфері. Більше того, протягом певного періоду ліги мали контракти з окремими провайдерами, і суми таких контрактів були надзвичайно низькими. Чому ніхто вже тоді не переймався цим питанням, мені невідомо.

Попри це, ми змогли встановити ефективну співпрацю в цьому напрямку, що дало нам інструмент впливу на розміщення ставок (а саме – зупинення такої можливості у випадку існування ризиків) та можливість імплементації ВАР в українському футболі.

Протягом цих років кількість підозрілих матчів постійно знижувалася, і з погляду роботи нашого комітету змінювати систему було дуже ризиковано. Можливо, не всі клуби чітко розуміли, що саме ми зробили, але ситуація почала покращуватися, і клуби стали почуватися спокійніше в цій сфері. Тільки згадайте, скільки скандалів було в сезоні 2017/18 і скільки їх було в минулому чи позаминулому сезоні. Завдяки цьому механізму ми захистили клуби від прямої відповідальності за можливі неправомірні впливи на результати матчів, фокусуючись на гравцях.

Перед початком цього сезону ми спілкувалися з клубами, щоб залишити систему роботи як вона є, проте клуби відмовилися та вирішили реалізовувати права самостійно. У результаті сезон уже розпочався, права на дані досі не передано, і наш механізм контролю, який був ключовим у нашій роботі протягом останніх років, втратив чинність.

– Підписання клубами контракту на передачу даних із провайдером поверне ситуацію під контроль?

– Так. Відсутність цього механізму збільшує ризики для чесності матчів, і зараз відповідальність за цю ситуацію повністю на клубах, адже вони намагаються реалізувати права на дані. На відміну від вас, я не так оптимістично налаштований. Я вдячний клубам за те, що вони дослухалися до побажань нашого комітету, проте вони не мають ані найменшої компетенції, ані, як мені здається, зацікавленості в забезпеченні роботи нашого механізму. У такій ситуації все повернеться на багато років назад…

Дозвольте ще одне зауваження. Український чемпіонат став привабливим для компаній-провайдерів та букмекерів тим, що він є контрольованим, і кількість договірних матчів значно знизилася протягом останніх років. Україна – єдина країна у світі, яка мала такий дієвий метод контролю. А тепер нас намагаються повернути до тих часів, коли гра «на контору» була звичкою, це було нормою – така гірка реальність.

– Клуби мотивує до самостійного продажу прав на передачу даних можливість заробити гроші…

– Безумовно, клуби, ліги, федерації повинні мати економічну віддачу! Я боровся й буду боротися за це, але не можна забувати про частину, пов’язану із чесністю гри. Ми першими у світі поєднали ефективний метод боротьби й отримання прибутку, тепер ризикуємо все зіпсувати.

– Окремі клуби скаржаться, що вони не отримували достатньо в минулому, а тепер упевнені, що все буде краще.

– Давайте знімемо пелену з минулого. Як завжди, цифри говорять самі за себе. До того, як ми взяли справу у свої руки, УПЛ і перша ліга мали контракти на смішні суми (ми говоримо про орієнтовно 10 тис. доларів на рік), усі провайдери були недобросовісними, а деякі мали договори з лігами про все, окрім передачі даних! Український футбол був спустошений величезною кількістю договірних матчів.

Не всі знають, яких зусиль ми доклали, щоб виключити нижчі ліги з котирування і спробувати навести лад. Складалося враження, що клуби та ліги тоді не були ані трохи зацікавлені в боротьбі з договірними матчами й делегували все нам. Тепер окремі з них починають скаржитися на те, що ми якось неправильно працювали в той період. Хтось вирішив, що можна легко заробити, не доклавши для цього зусиль? Але в житті взагалі й у футболі зокрема, на жаль, це неможливо. Управління передачею даних із футбольних матчів, яке пов’язане лише з економічними амбіціями, призведе до повторного зростання явища договірних матчів. Ну і водночас – до великого задоволення для провайдерів, які працюють на державу-агресора та з нею...

– Що ви пропонуєте робити у випадку, якщо клуби не досягнуть згоди із цього приводу?

– Варіантів небагато. Я дотримуюся думки, що зараз відповідальність за збереження наших спільних досягнень минулих років перебуває саме на клубах, і вони мусять знайти консенсус.

Водночас, розуміючи невідворотність проблем у випадку недосягнення клубами згоди, я не бачу інших варіантів, окрім як введення тимчасових заходів з акредитації представників одного провайдера на безоплатній основі виключно з метою встановлення контролю над передачею даних та усунення тих ділків, які розпочинають красти ці дані без будь-якого дозволу. Бездіяльність створює високі ризики.

Наші ключові комітети з проведення матчів та фіксації результатів матчів – комітет арбітрів і комітет з етики та чесної гри – зобов’язані забезпечувати контроль. І ми будемо це робити, особливо в умовах, коли якісь із клубів зацікавлені в тому, щоб нівелювати запобіжники договірних матчів. Ми мусимо діяти й обовязково будемо забезпечувати контроль.