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Лига чемпионов
07 августа 2023, 05:39 | Обновлено 07 августа 2023, 05:51
24
0

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Раунд плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 7 августа в 13:00 по Киеву

07 августа 2023, 05:39 | Обновлено 07 августа 2023, 05:51
24
0
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Раунд плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка 4-го раунда квалификации (он же – раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2023/24 состоится в понедельник, 7 августа, в 13:00 по Киеву в Доме европейского футбола в Ньоне, Швейцария.

По пути чемпионов 8 команд поделены на 4 сеяные команды и 4 несеяные команды. По пути представителей лиг 4 команды также поделены на 2 сеяные команды и 2 несеяные команды.

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 августа 2023 года. Украинских команд на этой стадии нет. Днепр-1 проиграл в Q2 греческому Панатинаикосу и перешел в Q3 Лиги Европы, где сыграет с пражской Славией, а Шахтер имеет прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов как победитель УПЛ 2022/23.

Порядок жеребьевки. Для розыгрыша готовятся три чаши, шары с названиями сеяных и несеяных команд помещаются в соответствующие отмеченные чаши. Затем из каждой чаши берется по одному шару и помещается в третью пустую центральную чашу, где они перемешиваются. Первая команда, выбранная из третьей чаши, считается домашней командой в первом матчей, а в ответной игре сыграет на выезде против второй вытянутой команды.

Лига чемпионов 2023/24

4-й раунд квалификации

Игровые дни: 22/23 и 29/30 августа 2023 года

Путь чемпионов

Сеяные:

  • Победитель матча АЕК Афины (Греция) / Динамо Загреб (Хорватия)
  • Победитель матча Копенгаген (Дания) / Спарта Прага (Чехия)
  • Янг Бойз (Швейцария)
  • Победитель матча Олимпия Любляна (Словения) / Галатасарай (Турция)

Несеяные:

  • Победитель матча Слован Братислава (Словакия) / Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Победитель матча КИ Клаксвик (Фареры) / Мольде (Норвегия)
  • Антверпен (Бельгия)
  • Победитель матча Ракув (Польша) / Арис Лимасол (Кипр)

Путь представителей лиг

Сеяные:

  • Победитель матча Рейнджерс (Шотландия) / Серветт (Швейцария)
  • Победитель матча Брага (Португалия) / ТСЦ Бачка Топола (Сербия)

Несеяные:

  • Победитель матча ПСВ Эйндховен (Нидерланды) / Штурм Грац (Австрия)
  • Победитель матча Панатинаикос (Греция) / Марсель (Франция)

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Раунд плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 7 августа в 13:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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