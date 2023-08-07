Стало известно, когда Рангел сможет дебютировать за Колос

Как сообщил главный тренер коваловского «Колоса», новичок команды бразилец Рангел не сможет сейчас помочь команде, из-за травмы, полученной в еврокубковом матче за «Ригу».

«Рангел? Это интересный игрок, он играл за «Ворсклу», «КуПС», «Ригу»... Он может нас усилить, но травмирован, получил травму в еврокубковой игре. Несмотря на это, подписавший с ним контракт, будем его восстанавливать, чтобы он нам помог. У него повреждена задняя поверхность бедра, восстановление продлится три-четыре недели», – сообщил Ярслав Вишняк.