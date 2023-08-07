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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 05:40 |
30
0

Стало известно, когда Рангел сможет дебютировать за Колос

Форвард получил травму в еврокубках

07 августа 2023, 05:40 |
30
0
Стало известно, когда Рангел сможет дебютировать за Колос
ФК Ворскла. Лукас Рангел

Как сообщил главный тренер коваловского «Колоса», новичок команды бразилец Рангел не сможет сейчас помочь команде, из-за травмы, полученной в еврокубковом матче за «Ригу».

«Рангел? Это интересный игрок, он играл за «Ворсклу», «КуПС», «Ригу»... Он может нас усилить, но травмирован, получил травму в еврокубковой игре. Несмотря на это, подписавший с ним контракт, будем его восстанавливать, чтобы он нам помог. У него повреждена задняя поверхность бедра, восстановление продлится три-четыре недели», – сообщил Ярслав Вишняк.

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Лукас Рангел Колос Ковалевка Ярослав Вишняк
Источник ФК Колос Ковалевка
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