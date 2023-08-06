ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда

28-летний бразильский форвард Лукас Рангел стал игроком «Колоса».

Детали трансфера не сообщаются. Ранее была информация о том, что контракт Рангела с «Ригой» закончился 1 августа, в украинский клуб он перешел на правах свободного агента.

У этого нападающего есть опыт выступлений в Украине, ведь Рангел в сезоне 2021/2022 играл за полтавскую «Ворсклу». Из-за вторжения рашистов бразилец отправился в аренду в азербайджанский «Сабах», а по окончании аренды перешел в ФК «Рига», которая сейчас лидирует в чемпионате Латвии.

В составе «Риги» в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов.

Рост Рангела – 185 см, а вес – 83 кг. Амплуа – центральный нападающий, но может сыграть и правого вингера.