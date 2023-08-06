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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 15:57 |
307
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда

Лукас Рангел имеет опыт выступлений в Украине в составе «Ворсклы»

06 августа 2023, 15:57 |
307
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал 28-летнего бразильского форварда
ФК Колос. Лукас Рангел

28-летний бразильский форвард Лукас Рангел стал игроком «Колоса».

Детали трансфера не сообщаются. Ранее была информация о том, что контракт Рангела с «Ригой» закончился 1 августа, в украинский клуб он перешел на правах свободного агента.

У этого нападающего есть опыт выступлений в Украине, ведь Рангел в сезоне 2021/2022 играл за полтавскую «Ворсклу». Из-за вторжения рашистов бразилец отправился в аренду в азербайджанский «Сабах», а по окончании аренды перешел в ФК «Рига», которая сейчас лидирует в чемпионате Латвии.

В составе «Риги» в прошлом сезоне провел 22 матча и забил 5 голов.

Рост Рангела – 185 см, а вес – 83 кг. Амплуа – центральный нападающий, но может сыграть и правого вингера.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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