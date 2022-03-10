Лукас Рангел не намерен возвращаться в Ворсклу, отказав клубу из Казахстана

27-летний бразильский форвард «Ворсклы» Лукас Рангел не собирается возвращаться в полтавский клуб и Украину, где ныне продолжается развязанная путинской армией война.

Рангел планирует продолжить карьеру в другом клубе и чемпионате, однако успел отказать неназванному представителю из Казахстана, так как считает, что ситуация в этой стране также может спровоцировать военные действия.

«Ко мне был большой интерес из Финляндии, где я играл несколько лет, но самое выгодное предложение было из Казахстана. Несмотря на это, я отказал им. Политическая ситуация там очень сложная, и я не хочу снова пережить еще одну войну», - заявил Рангел.

Контракт Рангела с «Ворсклой» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.