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  4. Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 05:20 |
44
0

Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»

Игрок «Руха» оценил игру команды в победном матче против «Ворсклы»

07 августа 2023, 05:20 |
44
0
Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»
ФК Рух

Автор своего дебютного гола в чемпионате Украины Илья Квасница поделился эмоциями после забитого мяча и оценил игру команды в победном матче против «Ворсклы».

«Очень приятно забить свой первый мяч в УПЛ. Положительные эмоции. Сначала хотел покатить мяч Климчуку, но он вышел из моего поля зрения, и я решил бить сам. С первого раза не удалось переиграть кипера, но сориентировался и добил в ворота.

Не хочу на этом останавливаться. Я делаю то, что говорит тренер. Мы разбираем соперника, их сильные и слабые стороны, слушаем наставления Виталия Юрьевича. Мы хорошо начали сезон – два матча, две победы. Надо продолжать так играть», – сказал квасница.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла Илья Квасница
Источник ФК Рух Львов
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