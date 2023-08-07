Илья КВАСНИЦА: «Приятно забить свой первый мяч в УПЛ»

Автор своего дебютного гола в чемпионате Украины Илья Квасница поделился эмоциями после забитого мяча и оценил игру команды в победном матче против «Ворсклы».

«Очень приятно забить свой первый мяч в УПЛ. Положительные эмоции. Сначала хотел покатить мяч Климчуку, но он вышел из моего поля зрения, и я решил бить сам. С первого раза не удалось переиграть кипера, но сориентировался и добил в ворота.

Не хочу на этом останавливаться. Я делаю то, что говорит тренер. Мы разбираем соперника, их сильные и слабые стороны, слушаем наставления Виталия Юрьевича. Мы хорошо начали сезон – два матча, две победы. Надо продолжать так играть», – сказал квасница.