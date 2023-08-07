2-й тур в Бельгии. Брюгге обыграл Вестерло, Яремчук вышел на замену

​С 4 по 6 августа состоялся 2-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 71-й минуте и помог «Брюгге» на выезде обыграть «Вестерло» (1:0). Единственный гол забил Игор Тиаго на 35-й минуте, именно его затем заменил украинец.

Александр Филиппов не был включен в состав «Сент-Трюйдена». В прессе сообщают, что он может вернуться в УПЛ, перейдя в Днепр-1 или Ворсклу.

Чемпионат Бельгии 2023/24

2-й тур, 4–6 августа

04.08. 21:45. Стандард – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1

05.08. 17:00. Генк – Эйпен – 0:1

05.08. 19:15. Серкль Брюгге – Шарлеруа – 2:0

05.08. 21:45. Левен – РВДМ – 1:2

06.08. 14:30. Андерлехт – Антверпен – 1:0

06.08. 17:00. Мехелен – Гент – 0:1

06.08. 19:30. Вестерло – Брюгге – 0:1

06.08. 20:15. Кортрейк – Сент-Трюйден – 0:1

Турнирная таблица

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