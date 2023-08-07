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  4. 2-й тур в Бельгии. Брюгге обыграл Вестерло, Яремчук вышел на замену
Чемпионат Бельгии
Стандард
04.08.2023 21:45 – FT 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
07 августа 2023, 04:23 | Обновлено 07 августа 2023, 04:34
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0

2-й тур в Бельгии. Брюгге обыграл Вестерло, Яремчук вышел на замену

​С 4 по 6 августа состоялся 2-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24

07 августа 2023, 04:23 | Обновлено 07 августа 2023, 04:34
81
0
2-й тур в Бельгии. Брюгге обыграл Вестерло, Яремчук вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

​С 4 по 6 августа состоялся 2-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 71-й минуте и помог «Брюгге» на выезде обыграть «Вестерло» (1:0). Единственный гол забил Игор Тиаго на 35-й минуте, именно его затем заменил украинец.

Александр Филиппов не был включен в состав «Сент-Трюйдена». В прессе сообщают, что он может вернуться в УПЛ, перейдя в Днепр-1 или Ворсклу.

Чемпионат Бельгии 2023/24

2-й тур, 4–6 августа

  • 04.08. 21:45. Стандард – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1
  • 05.08. 17:00. Генк – Эйпен – 0:1
  • 05.08. 19:15. Серкль Брюгге – Шарлеруа – 2:0
  • 05.08. 21:45. Левен – РВДМ – 1:2
  • 06.08. 14:30. Андерлехт – Антверпен – 1:0
  • 06.08. 17:00. Мехелен – Гент – 0:1
  • 06.08. 19:30. Вестерло – Брюгге – 0:1
  • 06.08. 20:15. Кортрейк – Сент-Трюйден – 0:1

Турнирная таблица

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Яремчук не попал в старт Брюгге на матч с Вестерло
Источник: Днепр-1 и Ворскла заинтересованы в трансфере украинца из Бельгии
Андерлехт Брюгге Стандард Гент Вестерло Шарлеруа Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Александр Филиппов Мехелен Роман Яремчук Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Эйпен Генк Серкль Брюгге РВДМ Юнион Сент-Жилуаз
Источник Sport.ua
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