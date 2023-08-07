04.08.2023 21:45 – FT 0 : 1
Бельгия07 августа 2023, 04:23 | Обновлено 07 августа 2023, 04:34
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2-й тур в Бельгии. Брюгге обыграл Вестерло, Яремчук вышел на замену
С 4 по 6 августа состоялся 2-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24
07 августа 2023, 04:23 | Обновлено 07 августа 2023, 04:34
81
0
С 4 по 6 августа состоялся 2-й тур чемпионата Бельгии сезона 2023/24.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 71-й минуте и помог «Брюгге» на выезде обыграть «Вестерло» (1:0). Единственный гол забил Игор Тиаго на 35-й минуте, именно его затем заменил украинец.
Александр Филиппов не был включен в состав «Сент-Трюйдена». В прессе сообщают, что он может вернуться в УПЛ, перейдя в Днепр-1 или Ворсклу.
Чемпионат Бельгии 2023/24
2-й тур, 4–6 августа
- 04.08. 21:45. Стандард – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1
- 05.08. 17:00. Генк – Эйпен – 0:1
- 05.08. 19:15. Серкль Брюгге – Шарлеруа – 2:0
- 05.08. 21:45. Левен – РВДМ – 1:2
- 06.08. 14:30. Андерлехт – Антверпен – 1:0
- 06.08. 17:00. Мехелен – Гент – 0:1
- 06.08. 19:30. Вестерло – Брюгге – 0:1
- 06.08. 20:15. Кортрейк – Сент-Трюйден – 0:1
Турнирная таблица
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