Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Спаллетти был мне как отец»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал об отношениях с Лучано Спалетти, под руководством которого команда впервые со времен Диего Марадоны стала чемпионом Италии.

«Спаллетти был мне как отец, я никогда не смогу отблагодарить его полностью. Это был ключевой момент в моей карьере, когда он (Спалетти – ред.) дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня даже в самые трудные моменты.

Когда я не мог выкладываться на полную, он всегда был рядом, чтобы поддержать, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, который сегодня, благодаря ему», – цитирует Хвичу итальянская La Gazzetta dello Sport.