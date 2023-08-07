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  4. Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Спаллетти был мне как отец»
Италия
07 августа 2023, 04:16 | Обновлено 07 августа 2023, 04:17
17
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Спаллетти был мне как отец»

Грузинский легионер «Наполи» вспомнил работу с предыдущим тренером команды

07 августа 2023, 04:16 | Обновлено 07 августа 2023, 04:17
17
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Спаллетти был мне как отец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал об отношениях с Лучано Спалетти, под руководством которого команда впервые со времен Диего Марадоны стала чемпионом Италии.

«Спаллетти был мне как отец, я никогда не смогу отблагодарить его полностью. Это был ключевой момент в моей карьере, когда он (Спалетти – ред.) дал мне возможность играть на самом высоком уровне и всегда поддерживал меня даже в самые трудные моменты.

Когда я не мог выкладываться на полную, он всегда был рядом, чтобы поддержать, защитить, посоветовать, как с этим бороться. Я стал тем игроком, который сегодня, благодаря ему», – цитирует Хвичу итальянская La Gazzetta dello Sport.

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Хвича Кварацхелия Лучано Спаллетти Наполи
Источник La Gazzetta dello Sport
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