Кварацхелия может пропустить старт сезона
У лидера атак «Наполи» травма колена
Лучший игрок Серии А прошлого сезона Хвича Кварахцелия может пропустить старт новой кампании. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, у вингера «Наполи» травма колена. Сейчас врачи пытаются выяснить, повреждены ли только мышцы, или еще и связки. Если связки также пострадали – Кварацхелия пропустит старт сезона.
В прошлом сезоне на счету Кварацхелии 14 голов и 17 ассистов в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что 22-летним грузином интересуется «Ньюкасл».
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