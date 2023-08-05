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Италия
05 августа 2023, 15:48 |
462
0

Кварацхелия может пропустить старт сезона

У лидера атак «Наполи» травма колена

05 августа 2023, 15:48 |
462
0
Кварацхелия может пропустить старт сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Лучший игрок Серии А прошлого сезона Хвича Кварахцелия может пропустить старт новой кампании. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, у вингера «Наполи» травма колена. Сейчас врачи пытаются выяснить, повреждены ли только мышцы, или еще и связки. Если связки также пострадали – Кварацхелия пропустит старт сезона.

В прошлом сезоне на счету Кварацхелии 14 голов и 17 ассистов в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что 22-летним грузином интересуется «Ньюкасл».

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Хвича Кварацхелия Наполи травма
Источник Tuttosport
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