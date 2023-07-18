Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А

«Ньюкасл» продолжает работать над усилением состава под Лигу чемпионов. По информации итальянских СМИ, «Сороки» работают над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который был признан MVP прошлого сезона в Серии А.

«Нььюкасл» дает за 22-летнего грузина 95 миллионов евро. В случае, если «Наполи» предложение отклонит, «Сороки» готовы увеличить сумму еще на 3 миллиона.

В прошлом сезоне на счету Кварацхелии 14 голов и 17 ассистов в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах.