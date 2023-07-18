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  4. Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А
Англия
18 июля 2023, 13:29 |
536
1

Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А

Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи»

18 июля 2023, 13:29 |
536
1
Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Ньюкасл» продолжает работать над усилением состава под Лигу чемпионов. По информации итальянских СМИ, «Сороки» работают над трансфером вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который был признан MVP прошлого сезона в Серии А.

«Нььюкасл» дает за 22-летнего грузина 95 миллионов евро. В случае, если «Наполи» предложение отклонит, «Сороки» готовы увеличить сумму еще на 3 миллиона.

В прошлом сезоне на счету Кварацхелии 14 голов и 17 ассистов в 43 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Источник Corriere dello Sport
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Gargantua
игрок очень специфический, в Англии может и не заиграть
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