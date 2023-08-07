Кубок Италии07 августа 2023, 03:50 | Обновлено 07 августа 2023, 03:52
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Кубок Италии. Стали известны победители предварительного раунда
Один матч состоялся еще в субботу, три – в воскресенье
07 августа 2023, 03:50 | Обновлено 07 августа 2023, 03:52
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Стали известны результаты предварительного раунда Кубка Италии по футболу. В нем участвовали команды из Серии С и Серии В. Во всех них далее прошли хозяева.
«Катандзаро» – «Фоджа» – 1:0.
Курчио, 70.
«Реджана» - «Пескара» - 6:2.
Ланини, 35, 65, Портанова, 40, Гирма, 42, Чигарини, 57, Видо, 83 – Аккорнеро, 13, Чуппоне, 26.
«ФералпиСало» – «Виченца» – 2:1
Ди Мольфетта, 17, Феличи, 31 – Ругается, 68
«Чезена» – «Виртус Энтелла» 2:2 (пен. 6:5).
Шпенди, 17, Чофи, 45 – Меацци, 51, 56.
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