Кубок Италии. Стали известны победители предварительного раунда

​Стали известны результаты предварительного раунда Кубка Италии по футболу. В нем участвовали команды из Серии С и Серии В. Во всех них далее прошли хозяева.

«Катандзаро» – «Фоджа» – 1:0.

Курчио, 70.

«Реджана» - «Пескара» - 6:2.

Ланини, 35, 65, Портанова, 40, Гирма, 42, Чигарини, 57, Видо, 83 – Аккорнеро, 13, Чуппоне, 26.

«ФералпиСало» – «Виченца» – 2:1

Ди Мольфетта, 17, Феличи, 31 – Ругается, 68

«Чезена» – «Виртус Энтелла» 2:2 (пен. 6:5).

Шпенди, 17, Чофи, 45 – Меацци, 51, 56.

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