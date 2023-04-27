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  4. Аллегри обматерил руководство Интера после вылета из Кубка Италии
Италия
27 апреля 2023, 16:27 |
476
0

Аллегри обматерил руководство Интера после вылета из Кубка Италии

У тренера «Ювентуса» не выдержали нервы

27 апреля 2023, 16:27 |
476
0
Аллегри обматерил руководство Интера после вылета из Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Вчера «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии вылетел от «Интера». Итальянские СМИ рассказали о том, что после матча в подтрибунном помещении главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри вел себя вызывающе.

Сначала он обматерил руководство «Интера», генерального директора Джузеппе Маротту и менеджера Дарио Баччина: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».

После этого Аллегри зашел в раздевалку «Ювентуса» и сказал своим подопечным: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов».

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Ювентус Интер Милан Интер - Ювентус Кубок Италии по футболу Массимилиано Аллегри
Источник La Gazzetta dello Sport
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