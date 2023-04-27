Аллегри обматерил руководство Интера после вылета из Кубка Италии
У тренера «Ювентуса» не выдержали нервы
Вчера «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии вылетел от «Интера». Итальянские СМИ рассказали о том, что после матча в подтрибунном помещении главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри вел себя вызывающе.
Сначала он обматерил руководство «Интера», генерального директора Джузеппе Маротту и менеджера Дарио Баччина: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».
После этого Аллегри зашел в раздевалку «Ювентуса» и сказал своим подопечным: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шеффилд Юнайтед» официально вернулся в элитный дивизион Англии
Бывший чемпион мира хотел бы посмотреть на поединок двух британских супертяжей