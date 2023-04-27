Аллегри обматерил руководство Интера после вылета из Кубка Италии

Вчера «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии вылетел от «Интера». Итальянские СМИ рассказали о том, что после матча в подтрибунном помещении главный тренер «Ювентуса» Массимильяно Аллегри вел себя вызывающе.

Сначала он обматерил руководство «Интера», генерального директора Джузеппе Маротту и менеджера Дарио Баччина: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете шестыми».

После этого Аллегри зашел в раздевалку «Ювентуса» и сказал своим подопечным: «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов».