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  4. Роман ДЕБЕЛКО: «Смогли закамбечить против хорошего соперника»
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 03:15 | Обновлено 07 августа 2023, 03:17
46
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Смогли закамбечить против хорошего соперника»

Форвард «Кривбасса» рад, что забил

07 августа 2023, 03:15 | Обновлено 07 августа 2023, 03:17
46
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Смогли закамбечить против хорошего соперника»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Форвард криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко поделился впечатлениями о своем забитом мяче и победе команды в матче с «Зарей» (3:1).

«Радостные эмоции, что смогли закамбечить против хорошего соперника, поэтому всех поздравляю с победой. Нужно дальше так продолжать.

Нападающему всегда приятно забивать, поэтому рад, что забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях. Я их не читаю, но моя жена за этим тщательно следит и мне передает, поэтому хотелось забить», – сказал Дебелко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Роман Дебелко
Источник ФК Кривбасс
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