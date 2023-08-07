Роман ДЕБЕЛКО: «Смогли закамбечить против хорошего соперника»
Форвард «Кривбасса» рад, что забил
Форвард криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко поделился впечатлениями о своем забитом мяче и победе команды в матче с «Зарей» (3:1).
«Радостные эмоции, что смогли закамбечить против хорошего соперника, поэтому всех поздравляю с победой. Нужно дальше так продолжать.
Нападающему всегда приятно забивать, поэтому рад, что забил и показал жест хейтерам, оставляющим плохие отзывы в соцсетях. Я их не читаю, но моя жена за этим тщательно следит и мне передает, поэтому хотелось забить», – сказал Дебелко.
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