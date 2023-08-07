Юрий ВЕРНИДУБ: «После перерыва имели тотальное преимущество над соперником»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над луганской «Зарей» (3:1) во 2 туре УПЛ на пресс-конференции.

– Во-первых, погодные условия не очень подходят для футбола. Ведь очень жарко было как одной, так и другой команде. То, что я увидел на футбольном поле, мои ребята неплохо выглядели. Сразу видно, что хорошо подготовлены физически. Снова пропустили «быстрый» гол, на 4 минуте, как и в Александрии. Но хорошо на это отреагировали: не опустили голову вниз, а шли вперед.

Искали моменты у ворот «Зари», и возможности были. К счастью, свой шанс использовали в концовке первого тайма, когда заработали пенальти, который четко реализовал Максим Лунев. Ну а после перерыва полное преимущество было на стороне «Кривбасса»: забили дважды, а могли отличиться еще больше, моментов хватало, еще и пенальти не реализовали, но это уже такое.

Ведь пенальти – это лотерея. Мы все поддержали Дмитрия Хомченовского, нашего капитана. Все бывает, это пенальти. Также поддержали Бизиману, который «заработал» первый 11-метровый в наши ворота. В целом, мы все сделали сегодня для того, чтобы отпраздновать первую победу в чемпионате.

Считаю, сегодняшняя игра – лучшая за то время, как я являюсь главным тренером ФК «Кривбасс». По всем показателям: рисунок игры, мышление.

– Почему первый тайм не очень удался «Кривбассу»?

– Первые минут 10-15 мы как-то растерялись. К тому же жара сказалась. Но потом собрались и где-то с 20 минуты начали неплохо атаковать, включать «высокий» прессинг. Не позволяли «Зори» спокойно работать с мячом, ведь знали, что там есть хорошие исполнители. А во втором тайме игра полностью изменилась, у нас было тотальное преимущество в плане игры, контроля мяча. Это доказывает, что мы неплохо поработали на сборах и физически команда готова.

– Как физически сейчас себя чувствует Вакулко?

– Ну, видите, вышел, помог. Он только недавно приехал, а в этот понедельник мы его заявили. Ему нужно время. Но я очень хорошо знаю возможности этого игрока. В свое время он себя хорошо проявил в «Днепре». Играл за «Партизан», «Ригу», имеет еврокубковый опыт. Очень рассчитываю, как на Вакулко, так и на Бизимана и Илича, которые играли сегодня. Удовлетворен усилением, но еще одного нападающего нам, – сказал Вернидуб.